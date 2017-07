AUMENTAN UN 50% LAS LLAMADAS Y MATRÍCULAS EN ACADEMIAS PARA PREPARAR OPOSICIONES

Etiquetas

- Tras la Oferta de Empleo Público de 28.249 plazas aprobada por el Gobierno. El sector de las academias ha registrado durante la última semana un aumento de hasta el 50% en las solicitudes de información y en las matrículas en programas para preparar oposiciones, según informó a Servimedia María Jesús Pérez, coordinadora de la Comisión de Empleo Público de la Confederación Española de Empresas de Formación (Cecap).Pérez atribuyó este aumento a la aprobación de las dos convocatorias de empleo público (ordinaria y extraordinaria) aprobadas por el Gobierno, que en total supondrán 20.280 plazas en la Administración General del Estado.A estas habría que sumar decenas de miles de puestos de trabajo en distintos sectores que las comunidades autónomas deberán sacar en los próximos años.Según Pérez, en los centros asociados a Cecap -unos 1.200 en toda España- “ya notamos un repunte importante, en torno al 20%, desde marzo, cuando el ministro de Hacienda habló de una convocatoria de empleo ‘histórica’ al presentar sus Presupuestos Generales del Estado para 2017. Sin embargo, aún no había nada seguro, y cuando ya han empezado a conocerse datos más concretos es cuando la demanda se ha disparado".La misma idea manifestó Gloria Oliveros, directora de Empleo Público de Grupo Adams, quien aseguró que “el teléfono no para de sonar desde hace días”.De acuerdo con sus estimaciones, esta Oferta de Empleo Público podría suponer un incremento de alumnos matriculados de hasta el 50%.MÁS PREPARADORES“Esto implicará además reforzar nuestras plantillas” y “poner en marcha nuevos procesos de selección”, prosiguió, pues “se necesitarán más profesores y tutores, pero también perfiles distintos para atender a quienes opositan a los grupos de nueva creación o para los que no se convocaban desde hace más de 20 años".Por eso, “tendremos también que editar nuevos materiales, así como revisar si disponemos de instalaciones suficientes para atender la creciente demanda", añadió Oliveros.Pérez auguró también un importante impacto económico en este sentido, pues se contratarán más preparadores, profesores y editores.Por otra parte, reclamó al Gobierno que publique cuanto antes los calendarios y temarios de los distintos exámenes, a fin de “evitar la inseguridad y facilitar la preparación de los opositores".En su opinión, el descenso en el número de opositores a los cuerpos de la AGE se debe a la escasez de oferta -cuando no congelación- de los últimos años, que desincentivaba a la gente.Sin duda, las presentes convocatorias animarán a muchos ciudadanos a prepararse, pero necesitan certidumbre y “saber a qué atenerse”, concluyó Pérez.El Consejo de Ministros dio el pasado viernes el visto bueno a una Oferta de Empleo Público (OEP) de 28.249 plazas, la mayor oferta desde 2008, que se reparten en 15.998 en una oferta ordinaria, 4.282 para una extraordinaria y 7.969 plazas que ya se aprobaron el pasado mes de marzo destinadas a docencia, Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad del Estado y comunidades autónomas.