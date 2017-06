(AVANCE) MONTORO NO DIMITIRÁ “PORQUE ME VOY A IR CUANDO ME DIGAN QUE ME VAYA”

Etiquetas

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, rechazó este martes dimitir por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la 'amnistía fiscal' de 2012 y añadió que “me voy a ir cuando me digan que me vaya”.“No me voy a ir, porque yo trabajo y tengo unas responsabilidades”, afirmó el ministro en una intervención en el Foro Cinco Días, donde apuntó que “no se va uno cuando quiere”.“Estoy a disposición y a invitación de”, prosiguió el titular de Hacienda, quien sin embargo admitió que su posible reprobación en el Parlamento “tiene un valor” pese a que no tenga consecuencias prácticas.