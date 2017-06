Arcéiz (UGT) advierte de que los trabajadores aragoneses no pueden quedarse fuera de la Industria 4.0

Etiquetas

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Aragón, José Juan Arcéiz, ha advertido que los trabajadores no pueden quedarse fuera de la Industria 4.0, como sí ha ocurrido en anteriores revoluciones industriales. Para ello, ha asegurado que hay que apostar por el reciclaje laboral de los empleados.

"Queremos participar desde el minuto cero en este cambio tecnológico, que es imparable e irreversible", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación. Con este objetivo, FICA UGT-Aragón ha organizado este viernes una jornada en Zaragoza denominada 'La transformación digital de la industria, algo más que Industria 4.0'.

Una de las conclusiones que se ha sacado en esta jornada, ha apuntado, es que existe "un déficit terrible" de formación y, si no se actúa en este campo, no sólo desaparecerán los puestos de trabajo, además los ciudadanos no podrán reincorporarse al mercado laboral. Así, ha incidido en que es "esencial" reciclar a los trabajadores para que puedan acceder a las nuevas oportunidades que ofrece esta revolución industrial.

Ha reconocido que este cambio no se realiza "de hoy para mañana", por lo que tiene que hacerse "con tiempo". De esta forma, ha demandado que las administraciones públicas se impliquen, pero no sólo en la robotización de las empresas, también en hacer el reciclaje de formación de los trabajadores.

Para José Juan Arcéiz estas modificaciones que trae la Industria 4.0 también tienen que estar ligadas a la Negociación Colectiva. "Van a desaparecer muchos puestos de trabajo de manufactura pura y se van a convertir en especializados, nosotros queremos estar en ese cambio para introducir en los acuerdos las necesidades formativas".

En la jornada, inaugurada por el secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, han participado los técnicos del gabinete de UGT FICA-Castilla y León, José Luis Prados Vallés y Javier Sanz Rodríguez, quienes han hablado de la evolución de la Industria 4.0 y sobre la transformación digital. Además, han presentado el estudio 'Prospectiva industrial en Castilla y León'.