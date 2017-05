Asaja avisa de que el convenio del campo "no se impone" y tacha de "política" la huelga en el sector

Etiquetas

El secretario general de Asaja-Sevilla, Eduardo Martín, ha advertido este miércoles que el convenio del campo "hay que negociarlo, no se impone" en referencia a las acciones que los sindicatos están llevando a cabo para presionar en la negociación del mismo y han destacado que el convenio del campo de Sevilla es "el más alto de toda Andalucía y uno de los más altos a nivel salarial de España", lo que ha provocado "la pérdida de 4.500 hectáreas de fruta dulce y 10.000 hectáreas de aceituna de mesa, dos sectores emblemáticos y con mucha mano de obra".

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas para informar sobre la situación de este convenio, donde la "negociación sigue abierta permanentemente" tras "ocho reuniones". "No nos hemos levantado de la mesa", ha subrayado Martín, quien ha mostrado su "sorpresa" por las marchas de los sindicatos y la convocatoria de huelga en el campo a partir del viernes, de la que han duda sobre su objetivo tachándola de "política".

"Francamente no le vemos ningún tipo de razón. Un convenio se negocia, no se impone. Se trata de llegar a un acuerdo, en una mesa de negociación, que permita al trabajador tener su poder adquisitivo y al empresario tener capacidad competitiva porque si morimos, nos vamos", ha indicado.

Preguntado sobre los puntos más conflictivos de la negociación, el secretario general de CCOO-Sevilla ha señalado la petición por parte de los sindicatos de una subida "desproporcionada en todos los conceptos salariales" sin tener en cuenta, a su juicio, la situación del campo que "es la que es: envejecimiento generalizado de agricultores, hundimiento de precios y más de 5.000 explotaciones que se han perdido".

Cuestionado sobre el uso del índice del IPC como referencia para la subida salarial, Martín ha indicado que este indicador es "un índice teórico objetivo, pero los convenios colectivos se puede negociar confirme al IPC, por encima del IPC o por debajo del IPC" y el acuerdo, según ha explicado, debe ser "lo que aguante el sector". "El IPC es recurrente cuando interesa y sirve como referente", ha subrayado.

Así, ha señalado que el nivel salarial será resultado de analizar todos los conceptos redistributivos, porque "todo tiene un concepto económico".

Por su parte, el asesor laboral de Asaja-Sevilla Felipe Gayoso ha apuntado que "la gente del campo lo que quiere es trabajar y un convenio justo", mientras que ha criticado que "esto no es lo que piden" los sindicatos, que están "alejados de la realidad".

Además, Gayoso ha precisado que el convenio colectivo de Sevilla la convierte en "poco competitiva" frente al resto de provincias andaluzas y ha reclamado "no generalizar" los posibles incumplimientos del convenio. "Que haya empresas piratas, habrá, pero no son nuestras. No se puede generalizar. Eso es mentira", ha destacado.

Para cerrar, el secretario general de Asaja-Sevilla ha advertido de que "no se va a permitir que se generalice" esta cuestión de "una manera frívola y poco responsable". "Incumplimientos los habrá como en todos los sectores, pero Asaja es el primero en perseguirlo", ha apuntado.