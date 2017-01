El Ayuntamiento informa del inicio de los programas Emplea Joven y +30 con 60 contrataciones de 18 meses

Etiquetas

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Delegación de Bienestar Social y Empleo, ha informado de que ha iniciado los programas de contrataciones 'Emplea Joven' y '+30' de la Junta de Andalucía y de cofinanciación municipal con 60 contratos de 18 meses de duración máxima, que conforman la primera tanda de una incorporación progresiva hasta alcanzar los 1.579 --los restantes son para seis meses--.

Según ha informado el Consistorio en una nota, ocurre igual con el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación (Pacas) que cofinancian ambas administraciones públicas, para el que se ha planificado tres turnos para sus 777 contrataciones de tres meses, uno realizado en diciembre pasado, otro previsto para marzo y un tercero en junio de 2017.

Así, el delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, ha sostenido este domingo que "este equipo de gobierno municipal está recuperando la iniciativa en materia de empleo y sacando también el máximo partido a los programas cofinanciados con la Junta de Andalucía, como son el Pacas, el Emplea Joven o el +30, que están ya los tres en marcha, y, además, con planes de empleo propios del Consistorio hispalense".

La ofertas laborales se lanzan a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y son 984 contratos del Emplea Joven y 595 para el +30 "y la incorporación, insisto, es progresiva", ha dicho Flores. Los primeros 60 contratados son para 18 meses, y el resto para seis meses, según establece la regulación de ambos programas laborales concebidos por la Administración autonómica.

"Es falso que solo se hayan hecho cuatro contrataciones, como dice el PP, puesto que se han realizado 60 contratos ya", ha aclarado el delegado. Unas declaraciones que se producen después de que el PP local haya señalado este domingo que "solo ha realizado cuatro contrataciones de las 60 previstas para los planes de empleo 'Emplea Joven' y el '30 +', cofinanciados por la Junta de Andalucía y el Consistorio".

METODOLOGÍA DE INCORPORACIÓN "GRADUAL"

Flores ha reiterado que la metodología de incorporación de contratados a través de estos tres programas laborales es gradual, "y, por tanto, no todos los trabajadores a la vez", al tiempo que ha recalcado que "o el PP no se entera de cómo funcionan estos programas o, sencillamente, trata de engañar a los ciudadanos con números que no se corresponden con la realidad.

"Y si trata de engañar, su actitud y su oposición política son lamentables, teniendo en cuenta de que estamos hablando de personas desempleadas, en su mayoría de larga duración y en buena parte en un estado de vulnerabilidad social", ha rechazado el socialista.

El titular municipal de Bienestar y Empleo ha abundado que el PP durante su mandato consideraba que "el empleo no era una competencia propia del Ayuntamiento y dejó un programa laboral financiado por la Junta de Andalucía sin ejecutar y trata ahora de confundir a la ciudadanía en una materia tan delicada como el empleo".

SE RECUPERAN TRES UNIDADES DEL ANDALUCÍA ORIENTA

Junto a estos tres programas, Flores ha recordado que también se han recuperado tres unidades del Andalucía Orienta para Torreblanca, Tres Barrios-Amate y Polígono Sur, cuya bolsa de trabajo para 12 técnicos orientadores abrirá mañana su plazo de inscripción, el Centro de Orientación y Dinamización para el Empleo (CODE) del Polígono Sur y las contrataciones en Parques y Jardines con cargo al Plan de Fomento de el Empleo Agrícola (Pfoea).

Además, ha apuntado que están los programas propios del Ayuntamiento como el Integra, que cuenta con un presupuesto total de 1,5 millones de euros y está diseñado para el desarrollo de seis proyectos, de los cuales dos abarcarán toda la ciudad.

Asimismo, los otros cuatro se centrarán en Zonas con Necesidad de Transformación Social como son Polígono Sur, Polígono Norte, Torreblanca y Tres Barrios, los proyectos de inserción laboral VIVES Emplea o el plan de empleo asociado a la rehabilitación de viviendas de Emvisesa.