El 33% de empresas de Bizkaia prevé aumentar su actividad en 2017, un 54% la mantendrá igual, y un 13% la disminuirá

El 52% de empresas apuesta por la contratación directa de jóvenes, el 39% a través de prácticas, y solo el 14% contrata a través de Lanbide

El 33% de las empresas de Bizkaia prevé aumentar en 2017 el nivel de actividad, un 5% menos que lo manifestado hace un año, mientras que el 54% cree que se mantendrá igual y un 13% dice que disminuirá, según recoge la encuesta empresarial 2017 Coyuntura y Empleo presentada este martes por el presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, realizada a 350 empresas representativas de 29 sectores de actividad, con el fin de conocer las necesidades de contratación de las empresas de Bizkaia para este año.

Por sectores de actividad, el 41% de las empresas encuestadas pertenece a la Industria, el 49% a Servicios y el 10% a Comercio. Del total, el 21% tienen hasta cinco trabajadores, el 12% de seis a diez empleados, el 36% de once a 50 trabajadores, el 24% de 51 a 250 empleados, y el 8% una plantilla de más de 251 personas.

Garcinuño ha destacado que el 33% de las empresas dicen, en diciembre de 2016, que aumentarán el nivel de actividad en 2017, frente al 38% que dijeron lo mismo en 2015. Según ha dicho, "es importante destacar que este año apreciamos un ligero descenso del nivel de actividad prevista por las empresas en Bizkaia, un 5%", y ha señalado que "se da un trasvase entre empresas que decían aumentar en 2015 y ahora dicen que se mantendrán igual", el 54% frente al 49% de 2015.

Según la encuesta, el principal factor que afectará a la competitividad de las empresas en los próximos años son los costes laborales, opinión mostrada por el 27% de los encuestados, que desciende en un 5% respecto a 2014. En opinión de Garcinuño, este descenso se debe "a la moderación salarial que llevamos aplicando en los últimos años y que, por tanto, da lugar a una situación algo más desahogada en las empresas".

Además, el 17% muestra preocupación por el nivel tecnológico y grado de innovación de la competencia, frente al 10% de 2014, y el 14% cree que afectará a su competitividad la jornada laboral y su regulación. Le siguen las dificultades de acceso a financiación (9%), los costes energéticos (9%), la conflictividad laboral y la ausencia de concertación (8%), y la fiscalidad (7%).

Por otro lado, el 6% de las empresas encuestadas aumentará la platilla mediante trabajadores a tiempo parcial, un 9% reducirá la plantilla, un 15% solo contratará para cubrir reemplazos por relevo generacional, el 19% aumentará la plantilla mediante trabajadores a tiempo completo, el 25% solo realizará sustituciones parciales de las bajas, y el 26% dice que no habrá incorporaciones, ni siquiera para cubrir bajas. De esta forma, el 65% de las empresas contratarán personal en 2017.

JÓVENES

El 34% de las empresas argumenta como razón para contratar jóvenes la sustitución de trabajadores jubilados o en proceso de jubilación (contratos de relevo), un 32% dice hacerlo porque la contratación de personas jóvenes se ajusta al perfil innovador que quiere dar a su empresa, y el 31% explica que es "política de empresa" contratar siempre a personas jóvenes e "impregnarles desde el primer momento" de su cultura de empresas.

El 29% contrata a jóvenes por la mayor flexibilidad laboral ofrecida por los programas de prácticas o becas formativas, y el 22% por las mayores subvenciones que se obtienen. Al 65% de las empresas encuestadas la contratación de jóvenes le aporta "conocimiento en nuevas tecnologías", mientras que el 38% afirma que hace "una apuesta por el capital humano" cuando contrata a jóvenes.

En cuanto a los métodos de selección de jóvenes, el 52% de las empresas apuesta por la contratación directa, el 39% por la realización de prácticas, el 24% a través de bolsas de trabajo de centros educativos, el 23% por contactos personales, el 14% a través de Lanbide, y solo el 1% opta por los contactos con las universidades o las ferias de empleo

Por otro lado, el 48% de los encuestados afirma no tener dificultades en la selección y asegura que hay candidatos jóvenes suficientes para cubrir los puestos que demandan las empresas, mientras que el 42% dice tener dificultades para encontrar jóvenes cualificados en las especialidades que buscan. El 24% cree que los jóvenes titulados no están bien formados en determinadas materias, y el 10% no contrata a jóvenes por su "falta de madurez, experiencia y compromiso".

El 40% de las empresas encuestadas participa en programas de formación porque suponen una ayuda en el proceso de selección de los futuros trabajadores, un 26% afirma que permite identificar a los jóvenes con mayor potencial, por lo que la formación dual "es una herramienta que acerca al trabajador a la empresa", ha dicho Garcinuño.

Preguntadas las empresas sobre las iniciativas que deben adoptar las administraciones públicas para incentivar la creación de empleo juvenil, el 51% demanda reducir las cotizaciones sociales, el 49% pide aumento de los incentivos directos a la contratación, el 30% propone impulsos de los programas de formación dual con prácticas en empresas, y el 30% pide menor fiscalidad a aquellas empresas que generan empleo neto y que reviertan en beneficios.