CCOO llama a no "lanzar las campanas al vuelo" porque el empleo es "extremadamente precario"

El secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, subraya así que "no hay que lanzar las campanas al vuelo por los datos de la EPA", porque "la bajada del paro está sustentada en contratos extremadamente precarios que en muchos casos no podrían considerarse ni tan siquiera empleo". Vidán, en ese sentido, admite que las cifras de la EPA, respecto a la provincia de Sevilla, muestran una bajada de 24.600 personas en paro respecto al mismo trimestre del año anterior, pero un aumento de sólo 5.600 personas ocupadas en el mismo plazo.

Frente a la última Encuesta de Población Activa (EPA), que refleja una caída de un punto en la tasa porcentual de paro de la provincia de Sevilla, que del tercer al cuatro trimestre de 2016 pasa de 256.000 a 251.000 parados, CCOO avisa de que "el aumento del empleo es insuficiente y basado en una contratación extremadamente precaria".

Según Vidán, "no vale con alegrarse de que el paro baje mucho si ello no supone un aumento de la ocupación. Si como en 2016 sólo contamos cada año con 5.000 personas ocupadas más en Sevilla, vamos a tardar mucho tiempo en recuperar los niveles de antes de la crisis".

El secretario general de CCOO de Sevilla ha puesto el acento, además, en la calidad del empleo que se está creando. "No es sólo que los sevillanos y las sevillanas se estén viendo obligados a emigrar o hayan desistido de acudir a las oficinas de Empleo, sino que los que encuentran un trabajo tienen contratos tan precarios que no podríamos llamarlos en muchos casos ni siquiera empleo. Si seguimos con el modelo actual tendremos un mercado laboral basado en trabajadores en activo pobres y eso en Sevilla no lo podemos permitir".

Ante esta situación, el secretario general de CCOO de Sevilla ha pedido a las administraciones "que tomen cartas en el asunto y hagan cuanto esté en sus manos para que los beneficios de la salida de la crisis no se queden solo en los bolsillos de los empresarios". "Si a los trabajadores y trabajadoras fue a los primeros a los que se les pidió un esfuerzo a la hora de apretarse el cinturón, ahora que los beneficios empresariales están creciendo mucho, también deberían ser los primeros en volver a tener contratos de calidad y salarios y condiciones laborales dignas", ha recalcado el sindicalista.

Vidán ha pedido también a la Junta de Andalucía "que ponga en marcha planes de empleo que sirvan de verdad a los andaluces y andaluzas que peor lo están pasando y no se quede en los anuncios rimbombantes que tienen más de maquillaje que de efectividad".