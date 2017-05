CCOO cifra en 7.500 las personas que viven en asentamientos y propone crear una red de albergues

Etiquetas

El responsable de migración de CCOO Huelva, David Díaz, se ha referido este viernes a la situación de las personas que viven en los asentamientos que se conforman sobre todo en los alrededores de municipios agrícolas, "donde malviven hasta 7.500 personas". Por ello, el sindicato plantea como medida de solución "la creación de una red de albergues para temporeros, modelo implantando ya en Jaén y que ha resultado una experiencia positiva".

En rueda de prensa, ha señalado que "miles de personas en la provincia viven en condiciones de inhabitabilidad, en campamentos chabolistas que de forma periódica sufren incendios y dejan en una situación de total desamparo a las personas que viven en ellos", a la par que ha lamentado que "esta situación se haya cronificado por la inacción de las administraciones y el beneficio de una parte del empresariado que dispone de mano de obra dispuesta a trabajar en cualquier momento".

Esta propuesta plantea la construcción de al menos cinco albergues --uno por cada uno de los municipios con realidad chabolista como Lepe, Palos de la Frontera, Lucena del Puerto y Moguer--, y otro en la capital que se configura en zona de tránsito para los temporeros.

Cada albergue debería tener unas 150 plazas hasta alcanzar las 750 en la provincia y serían financiados por las administraciones competentes. De hecho en Jaén, señalan desde CCOO, hay 24 albergues y alrededor de 775 plazas de albergues para una población temporera inferior a la de Huelva. A su vez, cada albergue, además de ofrecer alojamiento temporal, debería de ofrecer otros servicios básicos como lavanderías y duchas.

Por su parte, el secretario general de CCOO Huelva, Emilio Fernández, ha recordado que "en 2015 se realizó un trabajo de campo in situ para contabilizar las personas que vivían en los asentamientos y establecer propuestas dirigidas a las administraciones que solventaran la situación", una situación que además, a su juicio, "daña enormemente la imagen que Huelva proyecta en el exterior". No obstante, insiste en que las administraciones competentes, "más allá de escuchar estas propuestas, no han realizado ninguna gestión para solventar el problema".

Fernández ha precisado que CCOO, "preocupada por la situación de miles de temporeros y temiendo que algún día haya que lamentar una tragedia", ha elaborado esta nueva propuesta para presentar a las distintas administraciones.