CCOO asegura que dos trabajadores del cementerio de Son Valentí no pueden cobrar el desempleo por "un vacío legal"

CCOO Baleares ha asegurado que dos personas que trabajaban como auxiliares en el tanatorio y cementerio de Son Valentí no pueden cobrar el desempleo al que tienen derecho por "un vacío legal".

En un comunicado, el sindicato detalla que un total de cuatro empleados trabajaban para Mevisa pero esta empresa perdió la concesión y no fueron subrogados a la nueva adjudicataria, Protección de Patrimonios.

De estos cuatro, dos fueron encontraron empleo rápidamente, si bien dos no lo consiguieron y fueron a las oficinas del Servicio Público de Empleo para darse de alta como demandantes y solicitar una prestación porque "su relación laboral se extinguió por causas que no les son imputables".

No obstante, "de manera incomprensible" el Servicio Público de Empleo (SEPE) les denegó el derecho a la prestación por no estar incluidos en ninguno los supuestos que la Ley General de Seguridad Social contempla para tener derecho a la percepción de la prestación.

CCOO explica que el problema radica en que, en la base de datos del SEPE, los trabajadores figuran como subrogados a la empresa Protección de Patrimonios y, puesto que ésta "no quiso expedirles ningún documento en el que conste que no se quiso hacer cargo de ellos y las demandas por despido interpuestas ante la Jurisdicción Social y que los trabajadores han adjuntado a sus solicitudes, según el SEPE, no son documentos válidos para poder acceder a la prestación, los trabajadores se ven en la dramática situación de no tener, a día de hoy, ningún tipo de ingreso".

El sindicato critica que, "pese a haber estado aportando religiosamente sus cotizaciones a la Seguridad Social durante todos los años que han estado trabajando", se ven "abocados irremisiblemente a tener que emprender un arduo camino en la vía administrativa y, si la Dirección Provincial no les da la razón, en la judicial", lamenta CCOO Baleares.