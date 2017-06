BÁÑEZ Y CIUDADANOS ESCENIFICAN EL ACUERDO PARA APLICAR EL COMPLEMENTO SALARIAL PARA JÓVENES

Etiquetas

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Toni Roldán, escenificaron este miércoles el acuerdo para aplicar el complemento salarial para jóvenes una vez admitido por la Comisión Europea.Esta puesta en escena de Gobierno y Ciudadanos se produce un día después de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, centrase en el "rescate a los jóvenes" la primera iniciativa que quiere acordar con Podemos y Ciudadanos en lo que llama "mesa por el cambio".Sánchez avanzó que llevará propuestas para acabar con el trabajo no remunerado de los becarios; dar una salida a quienes abandonaron sus estudios para trabajar; impulsar políticas públicas que favorezcan la emancipación; o rebajar las tasas universitarias y aumentar las becas, entre otras.Báñez no confirmó la fecha ni la fórmula legislativa con la que esa medida será tramitada en el Parlamento, pero sí que será "cuanto antes" una vez que lleguen las posibles aportaciones de los agentes sociales y de las comunidades autónomas. Explicó que en España hay 565.000 jóvenes que no han acabado la enseñanza secundaria obligatoria, y capacitarlos es fundamental para que puedan volver al mercado laboral. Para ello, señaló dos iniciativas "muy importantes": la Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo y la Garantía Juvenil, en el marco de la cual se inscribe esta medida por la cual el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio "la batalla" en la Comisión Europea. Según los datos expuestos por la ministra, en la Garantía Juvenil hay inscritos 616.000 jóvenes, de los cuales 220.000 están trabajando y el resto se están formando. La ayuda será directa, en forma de "bono" de 430 euros al mes vinculada al contrato de formación y aprendizaje y con financiación íntegra procedente de la Unión Europea. Roldán subrayó que se trata de una medida que puede suponer un "cambio muy importante" para un colectivo que vive una situación "dramática" por los años en los que España arrastra el segundo nivel más alto en la Unión Europea en desempleo juvenil. Cuatro de cada diez jóvenes no tiene empleo, subrayó, y la mayoría de los que lo tienen están en una situación de creciente precariedad. Ya que el PSOE quiere "rescatar a los jóvenes", dijo el dirigente de Ciudadanos, "les invito a que en vez de hacer declaraciones por ahí se sumen para cambiar la situación real" de esos jóvenes.