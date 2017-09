LOS COSTES LABORALES BAJAN UN 0,2% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

Etiquetas

El Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA), que mide el coste laboral por hora trabajada, descendió un 0,2% en el segundo trimestre de 2017 en España en comparación con el mismo periodo del año pasado, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).El coste laboral por trabajador y mes alcanzó los 2.584,58 euros en el segundo trimestre, lo que supone un descenso del 0,2% respecto al mismo periodo del año anterior.Del coste total por trabajador y mes en el que incurre un empleador por la utilización del factor trabajo, 1.942,01 euros corresponden a salarios y 590,47 euros, a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.El coste salarial por trabajador y mes disminuyó un 0,1% y alcanzó los 1.942,01 euros de media. Por su parte, los otros costes se redujeron un 0,5%, situándose en 642,57 euros por trabajador y mes.Mientras, el coste laboral por hora efectiva aumentó un 3,8%, un incremento que contrasta con la bajada en el coste por trabajador y se debe al efecto de la Semana Santa, según apunta el INE. Si se elimina este efecto y el de calendario, el coste por hora bajó un 0,2%.Durante el segundo trimestre de 2017 la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, fue de 34,3 horas. De estas, se pierden 4,3 horas a la semana, de las cuales 2,7 son por vacaciones y fiestas disfrutadas.En tasa trimestral, y con datos corregidos de calendario y desestacionalizados, tanto el coste laboral por trabajador como el coste por hora efectiva no experimentaron variación respecto al trimestre anterior.Por otra parte, el número de vacantes fue de 82.826 en el segundo trimestre de 2017. El 88,6% se concentró en el sector Servicios.SECTORES ECONÓMICOSLa Industria fue el único sector que incrementó su coste laboral total este trimestre al avanzar un 0,4%. La Construcción registró la mayor bajada del coste laboral total, con un 1,2%, por la reducción en la mayoría de los componentes, en particular los otros costes, ya que disminuyeron las indemnizaciones por despido.En el sector Servicios el coste salarial total no varió, pero sí bajaron el resto de los principales componentes del coste laboral.Por comunidades autónomas, el coste laboral en Comunidad de Madrid y País Vasco superó en más de 300 euros la media nacional. Mientras, en Extremadura y Canarias fue inferior a la media en la misma cantidad.Atendiendo al crecimiento anual del coste, Navarra (+3,4%), Islas Baleares (+2,5%) y Comunidad Valenciana (+2%), presentaron las tasas más elevadas. Por el contrario, Castilla y León (-4,1%), Región de Murcia (-2,7%) y Cantabria (-2,1%) registraron los mayores descensos.