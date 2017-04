CS pide un "plan de productividad" que garantice inspecciones de consumo en las horas de "apogeo" de la Feria

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha reclamado este miércoles al Gobierno local socialista que "rectifique" e implemente el "plan de productividad" necesario para que la Feria de Abril de este año cuente con servicios extraordinarios de inspección de consumo, laboratorio municipal y zoosanitario por las tardes y los fines de semana. Y es que según Millán, sin tales servicios extraordinarios, la labor de estos departamentos se reducirá "al horario de oficina", sin abarcar "las horas de más apogeo" de la Feria.

En rueda de prensa, Javier Millán ha alertado de que Sevilla afronta esta nueva y ampliada edición de la Feria de Abril, que como novedad se celebra de sábado a sábado, sin "servicios extraordinarios" en departamentos como la inspección de consumo, el laboratorio municipal y el zoosanitario municipal. Dichos servicios, según ha recordado, juegan un papel determinante en el control y vigilancia de los alimentos y animales que llegan hasta el recinto ferial.

Al no ser incluidas en el "calendario" laboral de 2017 las "productividades" para tales servicios extraordinarios, ni mediar después "un acuerdo" entre el Ayuntamiento y los sindicatos municipales para tal aspecto, según Javier Millán, los inspectores de consumo, por ejemplo, no trabajarán "ni por las tardes ni ninguno de los dos fines de semana", es decir que no prestarán servicio "en las horas de más apogeo" de la Feria de Abril.

Dado el caso, ha reclamado al Gobierno local socialista que tras esta "enorme falta de previsión, rectifique y establezca un plan de productividades para los servicios extraordinarios de los inspectores de consumo, del laboratorio municipal y del zoosanitario". La medida, según han precisado a Europa Press fuentes de Cs, implica un coste general de aproximadamente 40.000 euros.

LOS MENÚS PARA CELIACOS

Por otro lado, Millán ha avisado de que el Ayuntamiento ha materializado "mal" la medida acordada por el pleno en 2016, a instancias de Cs, para que las casetas de los distritos municipales ofrezcan menús adaptados para celiacos. Y es que según Millán, aunque el concurso público convocado por el Ayuntamiento para contratar los servicios de restauración de las casetas de distrito incluía tal aspecto, no ha mediado "formación" específica ninguna para los trabajadores encargados de trabajar en tales casetas ni para los inspectores de consumo encargados de supervisar los menús.

Del mismo modo, avisa Millán de que la medida no ha estado acompañada de ningún "protocolo de actuación" que garantice la idoneidad de tales menús adaptados para celiacos, ni el laboratorio municipal contaría con los materiales necesarios para las debidas comprobaciones. Por eso, ante esta "chapuza e improvisación" y para evitar "riesgos" de una eventual "intoxicación", ha reclamado que el Ayuntamiento "de marcha atrás" en la medida. "Hacerlo mal es peor que no hacerlo", ha dicho, insistiendo en que hay que evitar "factores de riesgo".