Chivite critica el "fracaso" del Gobierno con las cocinas de CHN y dice que las asume "por obligación no por convicción"

La secretaria general del PSN y portavoz parlamentaria, María Chivite, ha considerado que la gestión de la reversión a lo público de las cocinas hospitalarias es un "fracaso" del Gobierno de Navarra, una decisión que "ha tomado no por convicción, sino por obligación porque nadie acudió al concurso".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha pedido al Ejecutivo que "no venda como que cumple con un compromiso porque su intención no era asumir todo el tema de las cocinas del CHN". "Lo que pasa es que el concurso que sacaron primero lo tuvieron que retirar porque atentaba contra los derechos de los trabajadores al no contemplarse ni los salarios mínimos y el siguiente concurso se ha quedado desierto", ha expuesto, para insistir en que se trata de "un fracaso del Gobierno".

Chivite ha manifestado su "preocupación" por "cómo quedan los más de 200 trabajadores, que se van a quedar en la calle". "¿Qué va a hacer el Gobierno de Navarra con estos trabajadores?", ha dicho, para añadir que "en el pliego del concurso se podía contemplar la subrogación de los trabajadores por la que pudiera ser la empresa adjudicataria pero esto ahora el Gobierno no lo está contemplando".

La dirigente socialista ha pedido así al Ejecutivo foral que "plantee alguna solución para estos trabajadores, mayoritariamente trabajadoras". "Esto no ha sido por convicción, sino un fracaso en una licitación pública", ha manifestado.

Sobre la fecha del 1 de junio como fecha para asumir el servicio, María Chivite ha indicado que es "precipitada". "No sabemos ni con qué trabajadores lo va a hacer", ha expuesto, para añadir que "éste es un tema que el Gobierno de Navarra desconoce totalmente, es algo nuevo que les va a tocar hacer; es el sistema en frío".

Chivite ha señalado que todo este asunto le genera "bastantes dudas" en cuanto a la gestión y en cuanto a los trabajadores "que se quedan en la calle". "Si alguien se hubiera quedado con el concurso, estas personas hubieran tenido un trabajo", ha concluido.