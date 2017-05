Ciudadanos pregunta al Gobierno cómo afrontará la destrucción de empleo que traerá la robotización

Etiquetas

Ciudadanos quiere saber si el Gobierno cuenta con un plan para afrontar la previsible pérdida de puestos de trabajo que conllevará el avance de la robotización en la economía productiva y si ha reflexionado sobre los efectos que tendrá en España este proceso.

Por ello, sus diputados Sergio del Campo, Saúl Ramírez y José Cano Fuster han registrado en el Congreso una batería de preguntas, interesándose por si el Ejecutivo tiene previsto adoptar medidas para afrontar "los procesos de automatización y computarización sobre el volumen y la composición del empleo", cuáles son y, en caso de que no sea así, la razón de ello.

Asimismo, estos tres diputados preguntan al Gobierno si ha evaluado los posibles efectos que puede tener la robotización, así como "los retos y disrupciones" a los que este proceso "someterá a medio plazo al mercado laboral" español.

AMENAZA A UN 47% DE LOS EMPLEOS EN EE.UU.

Como referencia, los diputados de la formación naranja aluden al artículo académico de los investigadores de la Universidad de Oxford Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne 'The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?' ('El futuro del trabajo: ¿Cómo afectará la robotización al empleo?').

En éste, los investigadores cifran en un 47% el empleo que se encuentra en riesgo con la "computarización" en Estados Unidos, señalando Ciudadanos que "en España, como en el resto de países desarrollados, las cifras no son muy diferentes".

Este proceso, advierten, afectará a todas las profesiones, incluso en aquellas en las que el riesgo de sustitución es menor, por debajo del 20%, según el estudio, ya que "necesitan mucha intuición, empatía y trato social".

A pesar de que es prácticamente descartable un reemplazo, al menos en el corto plazo, los diputados de Ciudadanos destacan que "ya se tiene noticia de avances tecnológicos disruptivos que probablemente cambien el modo en el que estas profesiones son llevadas a cabo".