Ciudadanos exige medidas urgentes para atajar la temporalidad, que alcanza ya el 93,9% de los contratos

Etiquetas

Ciudadanos ha exigido este jueves al Gobierno regional que ponga en marcha "medidas urgentes y decididas para atajar la altísima tasa de temporalidad que padecen nuestros trabajadores".

El diputado regional Miguel López Morell ha hecho estas declaraciones tras hacerse públicos los datos de paro correspondientes a abril, que reflejan un crecimiento de más de un punto del porcentaje de contratos temporales rubricados en la Región, que ha ascendido hasta el 93,9% respecto al 92,8% de abril de 2016.

"De los 86.441 contratos formalizados el pasado mes, apenas 5.259 son estables. Para la inmensa mayoría de los murcianos que buscan trabajo, un contrato fijo es prácticamente una entelequia, un unicornio por lo difícil de encontrar. Y eso debe cambiar", ha añadido Morell. A nivel europeo, solo Polonia cuenta con una tasa de temporalidad superior a la española.

Ciudadanos ya ha logrado incluir en los presupuestos nacionales varias medidas destinadas a atajar la temporalidad, como un plan de lucha contra el paro de larga duración y sobre todo el complemento salarial para jóvenes, del que podrán beneficiarse 25.000 jóvenes murcianos.

También la extensión de la tarifa plana a un año para los autónomos, que también podría beneficiar a 20.000 jóvenes emprendedores, uno de cada cinco autónomos de la Región.

La formación naranja también ha querido advertir de que, a pesar de una tendencia positiva general, se están produciendo ya desajustes, "sobre todo en el ritmo de creación de empleo entre municipios".

López Morell destaca que en tres municipios (Albudeite, Ulea y Aledo) "no solo no se ha creado empleo en los últimos doce meses, sino que se ha destruido", y advierte de que 15 localidades, incluyendo a cuatro de las cinco más pobladas de la Región (Murcia, Cartagena, Molina de Segura y Alcantarilla) "no son capaces de mantener el ritmo de reducción del desempleo regional, que está en el 11 por ciento".

Ciudadanos también propone que el Gobierno regional implemente medidas específicas para mejorar el acceso al mercado laboral en los municipios de menos de 5.000 habitantes, "ya que son los que más acusadamente están sufriendo la pérdida de ritmo de creación de empleo en la Región".