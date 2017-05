CCOO DENUNCIA UN “NUEVO FRACASO” DEL GOBIERNO EN LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y PIDE UNA OFERTA A TRAVÉS DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Etiquetas

El sindicato CCOO denunció este viernes un “nuevo fracaso” del Gobierno en la formación para el empleo y reclamó una oferta que sea “de calidad” y se canalice a través de los centros públicos de formación profesional.En un comunicado, el sindicato criticó la “incapacidad de la Administración para realizar una asignación eficiente de los recursos” al constatar que existen excedentes y una oferta formativa “desequilibrada sectorialmente, que deja sin cursos a las ramas productivas que no resultan rentables para las academias privadas”.CCOO indicó que no se ha agotado el presupuesto de la convocatoria de 2016, que tiene un excedente de 64 millones de euros, el 26% de los fondos disponibles, que 24 sectores productivos no han recibido ninguna ayuda y 64 han recibido ayudas por debajo de la financiación que les corresponde, y que hay 19 entidades que aglutinan casi 56 millones y participan en una media de 23 planes de formación cada una.Para el sindicato, estos datos son muestra del “nuevo fracaso” y los “desaciertos” del Gobierno en la formación.Además, explicó que muchas de esas entidades que reciben ayudas son grandes consultoras que apenas disponen de aulas y plataformas de teleformación propias y se limitan a alcanzar “acuerdos de disponibilidad” con pequeñas academias a las que atraen y, una vez cobrada la ayuda, someten a sus “reglas”.Por ello, consideró “imperativo” crear una oferta de formación para el empleo “de calidad” a través de la red de centros públicos de formación profesional para garantizar el derecho de los trabajadores a mejorar sus competencias y cubrir la necesidad de las empresas de mano de obra cualificada. “El Gobierno, visto el completo fracaso de su reforma, debería volver a la casilla de salida y acordar con los agentes sociales un sistema de formación para el empleo que atienda las exigencias de empresas y trabajadores, en vez atender las de las grandes consultoras de formación”, señaló.