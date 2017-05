CEOE PROPONE “DESPOLITIZAR” LA FORMACIÓN, FLEXIBILIZARLA Y QUE SE ENMARQUE EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Etiquetas

- Plantea que las cuotas de formación sean ingresadas en una nueva fundación tripartita y no en el SEPE. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, presentó este viernes el ‘Libro Blanco sobre Formación en el Trabajo’ con la propuesta de la patronal y defendió “despolitizar” el sistema, flexibilizarlo, “tecnificar al máximo” y hacerlo desde el punto de vista de la empresa, enmarcándolo en el ámbito de la negociación colectiva.Durante la presentación de este Libro Blanco elaborado por la patronal española, el presidente de CEOE hizo hincapié en que hay que “recuperar el tiempo perdido en el tema de la formación” y “volver al acuerdo entre las partes” que había antes de la reforma de 2015, que se hizo “sin consenso” y fue “un error”.Rosell señaló que, después de dar inicio al sistema de formación en 1993 de manera bipartita entre sindicatos y empresarios, “dejamos entrar a la Administración”.En este sentido, lamentó que, “desgraciadamente, el sistema, al final, se nos ha burocratizado, ha perdido innovación, muchos controles son, casi que podríamos decir, absurdos”, por lo que “hay que remodelar” el sistema, ya que 103.820 empresas han abandonado el sistema de bonificaciones.El presidente de la patronal explicó que empieza a producirse un desfase entre las necesidades reales de las compañías y los parados, y en ello se enmarca la formación, que a su juicio deben decidirla la empresa y los trabajadores, “y algo tienen que decir los sindicatos en la negociación colectiva”. La Administración, “que controle todo lo que quiera, pero cuando menos esté en el día a día, en la toma de decisión, mucho mejor”, añadió.“Todo el mundo tiene derecho a hablar de formación, sin muchas veces saber de formación, y quienes saben son las empresas”, defendió.Por ello, la Comisión de Formación de CEOE ha elaborado el Libro Blanco en el que propone una alternativa de modelo en línea con los países más desarrollados de Europa, para que dote a las empresas españolas y a los trabajadores de un sistema “ágil, eficiente, seguro y de calidad” que mejore la competitividad y la cualificación.Con el fin de incrementar la cualificación de la población y facilitar la transición hacia el empleo, la CEOE propone en el documento financiar las acciones destinadas al primer objetivo (cualificación básica) con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE); que la formación dual para facilitar el acceso al primer empleo siga una fórmula de financiación público-privada, y que la formación de trabajadores ocupados se haga con fondos privados.CUOTAS POR FORMACIÓNAdemás, plantea que la cuota de formación no se ingrese en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), sino que lo gestione una nueva Fundación para la Formación en el Trabajo, de carácter tripartito y de ámbito nacional y que actúe como “caja única”.En este sentido, preguntado por si con esta propuesta la patronal quiere recuperar 1.000 millones que se destinan a formación de parados del total de 2.000 millones que suponen las cotizaciones por este concepto, Rosell aclaró que el objetivo no es “quitarle la formación” a los desempleados, pero explicó que a los ocupados que están financiando el sistema tampoco se les puede quitar.Por su parte, el presidente de la Comisión de Formación de CEOE, Antonio Sarria, precisó que “la cantidad que se asigna a la formación de parados es excesiva” y se debe “establecer un periodo transitorio para que con cotizaciones se vaya pagando algo, y se vaya reduciendo esa cantidad” para que las cotizaciones por formación se destinen a ocupados.Rosell también fue preguntado por el escaso uso del contrato de formación y justificó que se debe a la “complejidad” contractual que existe en España, con 40 tipos de contratos distintos que al final generan que los empresarios utilicen los mismos.Asimismo, la patronal propone que en el ámbito de la formación en la empresa se incremente la bonificación hasta el 75% de lo aportado, se flexibilicen las condiciones y requisitos y se liberalice la utilización del crédito para ello.Con el Libro Blanco, la CEOE pretende modificar el sistema actual de formación, que ve “excesivamente rígido, burocrático y costoso”.