Diputación aprueba de nuevo cláusulas laborales en sus contratos y trata el caso de una limpiadora despedida

El PSOE asegura que se "estudiará" dicho despido por parte de la empresa subcontratada y habrá medidas si no se "justifica"

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una moción de IU para la incorporación "urgente" de cláusulas sociales que aseguren el respeto a los derechos laborales, en los pliegos de sus contrataciones, toda vez que la nueva empresa contratada del servicio de limpieza de la institución habría consumado el despido de una empleada.

La moción de IU-CA rememora que ya en febrero de 2016, y a instancias de Participa, la Diputación aprobó elaborar un borrador para integrar criterios éticos, sociales y laborales en sus contrataciones, "en consonancia" con la Ley de Contratos del Sector Público.

La propuesta, en ese sentido, recuerda que entre los servicios externalizados por la Diputación, destacan los de vigilancia y seguridad de su sede, limpieza y servicio de cafetería, unos servicios que cuenta con trabajadores con hasta 15 años de vinculación a la casa. Y es que según IU-CA, "cada vez son más visibles los problemas a los que se enfrentan (las plantillas) cuando se adjudican estos contratos a empresas que no respetan las condiciones de las cláusulas ni los convenios".

Dado el caso, IU señala que tras desembarcar una nueva empresa subcontratada en el servicio de limpieza, una trabajadora con ocho años de labor a sus espaldas, soltera y con dos hijos a su cargo, ha sido despedida, toda vez que los trabajadores de la cafetería sufrirían constantes retrasos en el cobro de sus nóminas, por parte de las empresas subcontratistas que van rotando en dicho servicio.

Dado el caso, la moción reclama incorporación "urgente" de cláusulas sociales que aseguren el respeto a los derechos laborales, en los pliegos de sus contrataciones, así como que la Diputación vigile no sólo el cobro del canon por los servicios subcontratados, sino el respeto a los derechos laborales.

La propuesta ha sido aprobada por unanimidad, defendiendo el Gobierno local socialista que ya está "elaborando" el mencionado borrador, según lo acordado en 2017. El debate plenario, no obstante, ha girado en gran medida en torno a la mencionada trabajadora del servicio de limpieza, exponiendo el Gobierno local que estudiará las "condiciones" del despido, porque no será "consentido" en el caso de que no esté debidamente "justificado".