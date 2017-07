Empleadas del hogar reivindican sus derechos ante Empleo: "Estamos haciendo un trabajo tan digno como el del presidente"

Etiquetas

Media docena de empleadas del hogar han entregado este jueves 13 de julio en el Registro General del Ministerio de Empleo casi 100.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org con las que solicitan que el Gobierno de España ratifique ya el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protege los derechos de los trabajadores domésticos. Y se han preguntado por qué tienen que ser consideradas trabajadoras "de segunda" si su empleo es "tan digno" como el del presidente del Gobierno.

"Cuando tienes a una trabajadora da igual que esté trabajando en una fábrica, recogiendo basura o en un ministerio, necesitas tener unas condiciones de trabajo. ¿Por qué a nosotras no nos las dan si estamos haciendo un trabajo tan digno como el que está haciendo inclusive el presidente?", se ha preguntado la iniciadora de la petición, Rafaela Pimentel, a las puertas del Registro.

Esta trabajadora del servicio doméstico, de origen dominicano y residente en España, lleva trabajando en el servicio doméstico desde hace 25 años y aunque reconoce que ella ha sido afortunada con la familia para la que ha trabajado los últimos 20 años, explica que lanzó esta petición por las "miles" de mujeres que no han corrido su misma suerte.

Entre las "situaciones extremas" que sufren muchas trabajadoras, según precisa en la petición, se encuentran, entre otras: tener que ir a trabajar con una pierna escayolada, despidos sin indemnización por quedarse embarazadas, encierro en casa, maltrato psíquico y físico y condiciones de "semiesclavitud". Las más afectadas, según ha indicado, son las mujeres inmigrantes, las más "vulnerables".

ESTATUAS DE MALASAÑA, CON PLUMEROS Y DELANTALES

Antes de entregar las firmas, el colectivo de mujeres, pertenecientes al Grupo Turín, una plataforma que tiene como objetivo la dignificación del sector del empleo del hogar y los cuidados, ha realizado una acción en el barrio de Malasaña para poner en valor el trabajo doméstico, que ha consistido en colocar delantales con frases reivindicativas, escobillas, plumeros y guantes de fregar en varias estatuas de la zona ('Julia, la estudiante'; 'La joven caminando'; La paseante; y 'Lectora empedernida').

"Pido con mis compañeras que este trabajo sea valorado y reconocido, que deje de ser invisibilizado", ha señalado Pimentel. Según calculan, en España hay en torno a 700.000 empleados del hogar, el 90 por ciento mujeres, y según datos de 2015, 435.000 estaban afiliadas a la Seguridad Social. Si bien, Pimentel señala que la mayoría no cotizan, no tienen contrato y algunas ni siquiera tienen papeles.

Por ello, esta empleada del hogar pide que España ratifique el Convenio 189 de la OIT para que las trabajadoras de este sector tengan derecho a una prestación por desempleo, a indemnización por despido, a vacaciones, a permisos para ir al médico y se realicen inspecciones de trabajo para evitar "las condiciones lamentables que están viviendo en España muchas empleadas del hogar".

SÍ QUIEREN COTIZAR

Por otra parte, Pimentel quiere borrar la creencia de que las empleadas del servicio doméstico no cotizan porque no quieren y explica que si no lo hacen es porque muchas veces se lo tienen que restar a sus bajos salarios ya que el empleador no quiere pagarlo aparte.

"Desmontamos la historia, nosotras sí queremos cotizar pero si te hacen un contrato de 500 euros y te dicen que tú tienes que pagarte la Seguridad Social, si sacas el abono, la Seguridad Social son 172 euros, ¿qué te queda?", plantea Pimentel en declaraciones a Europa Press. Sin embargo, reconoce que las mujeres migrantes que quieren traer a sus hijos al país, para hacerlo tienen que estar cotizando y acaban pagando la Seguridad Social aunque sea de su sueldo. "Juegan con esa vulnerabilidad", lamenta.

Esta situación se resolvería, según Pimentel, si España firmara el Convenio 189 de la OIT --firmado por otros 24 países--, el cual establece que se deberán "adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social".

"El convenio ofrecería muchísima protección a las trabajadoras. Estamos en un régimen especial que no garantiza casi ninguno de los derechos", ha añadido a las puertas del Registro. Allí, el grupo de mujeres ha entregado las firmas en un 'pen-drive' y ha trasladado su petición.