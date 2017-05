FUNDACIÓN ONCE LANZA UN PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

- Dotado con ocho millones de euros, cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Fundación ONCE ha lanzado el proyecto ‘Primer Empleo de Personas con Discapacidad’, que pretende facilitar la contratación de jóvenes con discapacidad y que cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo y de la Iniciativa de Empleo Joven y se enmarca en el Programa Operativo de Empleo Juvenil.La iniciativa dispone de un presupuesto de ocho millones de euros para la concesión de ayudas a empresas y empleadores (personas físicas o jurídicas) que, cumpliendo los requisitos de la convocatoria, tengan entre sus planes la ampliación de su plantilla a través de la contratación de personas jóvenes con discapacidad inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Fundación ONCE pone en marcha este programa teniendo en cuenta la realidad sociolaboral de los jóvenes con discapacidad. De acuerdo con los datos del Informe 2 de Odismet, presentados recientemente, la tasa de paro entre las personas con discapacidad de 16 a 24 años es de un 63,5%, 15 puntos más que los jóvenes sin discapacidad.Los tipos de contratos subvencionables en el marco del programa puesto en marcha, que contribuye con un 80% de las retribuciones brutas pactadas con la empresa, son los contratos indefinidos a tiempo parcial o completo, con un período mínimo de permanencia en la entidad beneficiaria de seis meses; los contratos temporales a tiempo completo o parcial, con un período mínimo de permanencia de seis meses, y los contratos para la formación y el aprendizaje, con una duración mínima de un año.Se ha establecido que es subvencionable con cargo a la presente convocatoria el gasto derivado de las contrataciones realizadas desde el 1 de enero de 2017, siempre y cuando los destinatarios últimos de las ayudas, los trabajadores, cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a su publicación, por orden de entrada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y hasta que quede comprometida la totalidad del presupuesto asignado.La documentación necesaria se encuentra disponible a través de la web de Fundación ONCE, en el link 'http://www.fundaciononce.es/es/pagina/primer-empleo-personas-con-discapacidad-programa-operativo-del-fondo-social-europeo-de-empleo'.SITUACIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDADLos jóvenes con discapacidad representan el 4,8% del total de la población con discapacidad en edad activa en España. La relación de los jóvenes con discapacidad y el mercado de trabajo viene marcada fundamentalmente por el alto porcentaje de inactividad detectado entre ellos (un 75%), según se pone de manifiesto en el último informe Odismet, donde se analizan las distintas fuentes estadísticas existentes en España.De acuerdo con este informe, las personas con discapacidad más jóvenes tienen un escasísimo nivel de empleo, su penetración entre los ocupados es de tan solo un 9,2%. La tasa de paro entre las personas con discapacidad de 16 a 24 años es de un 63,5%, con lo que la brecha respecto a los jóvenes sin discapacidad es de más de 15 puntos.Además, los jóvenes con discapacidad tienen una tasa de contratación a tiempo parcial del 35,2%, dos veces más que el resto del colectivo aunque semejante a las personas ocupadas sin discapacidad de su mismo grupo de edad.