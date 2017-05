EL PSOE URGE AL GOBIERNO A ABORDAR LA SITUACIÓN DEL TAXI TRAS LAS PROTESTAS DE ESTE MARTES

Etiquetas

El PSOE pidió hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que se siente a “analizar” la problemática de los taxistas, que este martes se manifestaron por toda España para protestar por lo que entienden como competencia desleal de compañías como Uber y Cabify.Así se pronunció este martes el portavoz socialista de Fomento en el Congreso, César Ramos, quien, tras reunirse con representantes del sector del taxi, reprochó al Ejecutivo no conocer el problema de los taxistas ni tener una solución.A juicio del PSOE, esta situación ya se ha dado con los estibadores, donde, a su juicio, el Gobierno tampoco "era consciente de cuál era el problema, cuál era la solución ni cual era el marco de acuerdo”. “En esto nos puede pasar algo muy parecido”, sostuvo el portavoz socialista en referencia a los taxistas.En este sentido, Ramos defendió que en el caso del transporte en las ciudades las administraciones deben crear un "marco" regulatorio para que quienes compiten con los taxistas cumplan las "mismas condiciones" y no se aprovechen de vacíos legales.CONTRA LA "PÉRDIDA DE DERECHOS"Además, Ramos lamentó que “más de 60.000 familias pueden ver peligrar sus ahorros, sus puestos de trabajo y pueden ver peligrar todas sus esperanzas de vida porque el Gobierno está haciendo caso omiso a todo lo que está pasando en esta nueva sociedad”.Asimismo, el diputado del PSOE defendió que en “esta nueva Europa, este nuevo modelo económico no puede suponer una pérdida de derechos laborales y peores condiciones para los trabajadores".