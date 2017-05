Gobierno, PSOE, sindicatos y patronal acuerdan un Plan de Empleo municipal 2017-2019 de 800 millones para 62 acciones

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; los secretarios generales de CCOO y UGT Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reíllo, respectivamente; la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, y el presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro han firmado este miércoles en el Palacio de Cibeles el Plan de Empleo 2017-2019, dotado con cerca de 800 millones de euros para 62 acciones, aunque no se ha concretado un número aproximado de empleos a crear.

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha indicado en rueda de prensa que ha sido un acuerdo que ha llevado "mucho trabajo" hasta alcanzar este documento "ambicioso" y de consenso que "contribuirá al desarrollo económico y al empleo".

Cedrún ha puesto el acento en las medidas que fomentan la economía social y el trabajo autónomo para hacer de Madrid "un espacio que invite a la inversión extranjera", con el Brexit como telón de fondo. Reíllo ha destacado a su vez la apuesta no sólo por el terciario sino por todos los sectores productivos en este plan, desde la rehabilitación de viviendas hasta la remodelación de polígonos industriales. Los sindicatos han remarcado la importancia de crear empleos de calidad.

El presidente de CEIM ha abogado por crear modelos nuevos. "No sirve seguir haciendo lo mismo si no funciona. Hacer lo mismo no sirve, hay que ir a modelos nuevos", ha argumentado. Ha destacado del plan la apuesta que hace por los nuevos yacimientos de empleo.

Causapié, por su parte, ha señalado que el PSOE centra su preocupación en el empleo de las mujeres, de los jóvenes y en el autoempleo, sin descuidar la industria, la innovación o la rehabilitación de viviendas.

