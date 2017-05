1 MAYO. EL PSOE VE "INACEPTABLE" EL PARO Y LA PRECARIEDAD Y AFIRMA QUE "UN PARTIDO PROGRESISTA NO LO PUEDE PERMITIR"

Etiquetas

El PSOE considera que el mercado laboral español sigue afectado por una elevada precariedad y por una tasa de paro todavía muy elevada que un partido progresista como el PSOE "no puede permitir".Así consta en el Manifiesto con motivo del Primero de Mayo difundido por el PSOE en el que se insiste que el mercado de trabajo español "mantiene dos características inaceptables"."Mucho paro, gente que quiere trabajar y no puede. Y mucho empleo precario, que no ofrece un desarrollo de la carrera profesional y vital a los trabajadores y trabajadoras", sostiene el partido.En este sentido, el PSOE apunta que los datos reflejan que la tasa de pobreza sigue creciendo en España a pesar de la recuperación de la producción.Para el PSOE, hoy la clase trabajadora es más diversa "que la que alumbró los logros y conquistas de la primera lucha obrera". "El mercado de trabajo es diferente, pero los objetivos siguen siendo básicamente los mismos: garantizar unas condiciones de vida dignas para todas las personas que con su trabajo y conocimiento aportan valor a la sociedad", apuntan.No obstante, el PSOE señala que estos objetivos "no solo no se han conseguido, sino que cada vez estamos más lejos de alcanzarlos".Frente a todo ello, el PSOE señala que "está y estará construyendo las soluciones para los trabajadores y trabajadorasde nuestro país".Así, argumentan que ya "lo hicimos consiguiendo una subida histórica del 8% del Salario Mínimo Interprofesional y lo seguiremos haciendo trabajando desde las instituciones para traer a España cambios profundos en las normas laborales y en nuestro maltrecho Estado social".Según el PSOE, la falta de estabilidad en el empleo dificulta la acumulación de capital humano en el proceso productivo y disminuye la cohesión social. "La estructura productiva de la economía española no justifica tener una tasa de temporalidad tan alta y los abusos en la utilización del contrato a tiempo parcial", denuncian.El PSOE considera necesario "limitar" la duración de los contratos temporales, penalizar a las empresas que abusan de la temporalidad en la contratación y perseguir el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial.Por último, afirman que el "elevado" paro de larga duración y la "insoportable" tasa de paro juvenil son un riesgo sistémico para la economía. "Es necesario reformar las políticas activas de empleo, dedicando menos recursos a subvencionar contratos, que se realizarían en cualquier caso, y aumentar los recursos a formación por desempleado".