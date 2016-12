IU pide no generar "falsas expectativas" sobre la erradicación de El Vacie y pide control público del Edusi

Etiquetas

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha señalado este miércoles que comparte "al cien por cien" las conclusiones del último informe sobre chabolismo realizado por la asociación Comité Rene Cassin, en el que se alerta del riesgo de "volver a generar nuevas y falsas expectativas" sobre El Vacie y su "definitiva erradicación" merced a los fondos procedentes del programa europeo de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi).

En el referido documento, titulado 'El Paradigma de El Vacie', se valora positivamente la próxima inyección económica de 15 millones de euros que la ciudad recibirá de la Unión Europea y que, en parte, se destinará a financiar las intervenciones necesarias para eliminar este asentamiento. Pero, al mismo tiempo, se insiste en la importancia de "esperar a ver los resultados" de estas actuaciones "antes de cantar victoria", dados los diferentes fracasos que se han ido sucediendo a la hora de desmantelar el que se conoce como "el poblado chabolista más longevo de Europa".

"Coincidimos con el colectivo Rene Cassin en que los fondos concedidos no van a resolver por sí solos este histórico problema y que sigue siendo muy necesario un trabajo continuado por parte de los poderes públicos y, sobre todo, mucha pedagogía ciudadana para favorecer la integración de la población de El Vacie", ha apuntado Rojas. Y es que, a pesar del tiempo transcurrido y de las numerosas promesas difundidas al respecto, "la realidad es que no ha habido un empeño serio y constante de las administraciones públicas capaz de poner fin a este núcleo chabolista".

En opinión del portavoz de IU, más allá de los titulares y de los anuncios realizados a bombo y platillo por el alcalde, Juan Espadas (PSOE), no cabe duda de que el EDUSI "representa una gran oportunidad para acabar con la miseria en El Vacie". No obstante, "en Izquierda Unida estamos bastante preocupados por la gestión que se haga finalmente de este programa", subraya González Rojas, quien teme que el Ayuntamiento hispalense "termine convocando una gran asistencia técnica" que, en la práctica, suponga "la privatización de estos fondos".

Por ello, desde IU reclaman que la ejecución de este proyecto se haga, de principio a fin, con "un claro control público". "El Ayuntamiento no puede desentenderse de un asunto de tanto calado, como es la erradicación de El Vacie, encargándoselo a una o dos grandes empresas privadas para que luego éstas subcontraten por su cuenta las distintas patas de este macroprograma", ha insistido Rojas. Así, ha instado a Espadas a "no desaprovechar esta oportunidad que se nos presenta, no sólo de erradicar de una vez por todas este histórico asentamiento chabolista, sino de hacerlo además apostando por la economía social y la creación de empleo de calidad".

En este sentido, Izquierda Unida apuesta por la creación de un equipo multidisciplinar municipal que, desde "el minuto uno", coordine y dirija las diferentes actuaciones enmarcadas en el EDUSI, "teniendo en cuenta además la opinión y la perspectiva tanto de los vecinos como de los colectivos que llevan años trabajando en la zona".