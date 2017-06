CASI 820.000 JÓVENES TRABAJARON GRATIS MIENTRAS ESTUDIABAN EN 2016 EN ESPAÑA

Etiquetas

Un total de 818.100 jóvenes de entre 16 y 34 años realizaron solo trabajos no remunerados mientras estudiaban a lo largo de 2016 en España, según datos del módulo sobre los jóvenes en el mercado laboral de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).En 2016, la mayoría de los jóvenes (71,52%) que residían en España no realizaron ningún tipo de trabajo mientras cursaba sus estudios.Por el contrario, 2.412.800 jóvenes (el 25,35%) habían compatibilizado trabajo y estudios. De ellos, 1.225.500 realizaron solo trabajos remunerados, 818.100 efectuaron solo trabajos no remunerados, y 369.200 realizaron ambos tipos de trabajo.De esta manera, uno de cada cuatro jóvenes tuvo alguna experiencia laboral mientras estudiaba. Esta fue más habitual entre las mujeres (el 26,96% trabajaban y estudiaban) que entre los hombres (23,75%).Sin embargo, para 972.900 jóvenes, el 40,32% de los que habían realizado algún trabajo mientras estudiaban, la experiencia laboral formaba parte obligatoria de su plan de estudios. En la mayoría de los casos (59,02%) esta experiencia laboral obligatoria tuvo una duración inferior a seis meses.Por otra parte, en 2016 había 6.222.900 jóvenes de 16 a 34 años que no estaban cursando estudios. De ellos, el 13,44% había comenzado otra formación incluida en los planes oficiales de estudios después de completar su máximo nivel educativo.La causa principal por la que no continuaron su formación los jóvenes sin estudios superiores fue que querían trabajar (el 57,97%).De los 4.922.300 jóvenes no ocupados, casi la mitad (2.151.900) estaban dispuestos a cambiar de residencia para conseguir un empleo; y en el caso de los parados, el porcentaje asciende al 58,81%.