José Romero, elegido presidente de Faecta Sevilla

Etiquetas

Las cooperativas de trabajo sevillanas han elegido este jueves a sus representantes provinciales --cuatro mujeres y seis hombres--, liderados por José Romero, de la cooperativa de trabajo El Roble, dedicada a la atención sociosanitaria y gestora de la residencia municipal de personas mayores Vicente Ferrer en Castilblanco de los Arroyos.

Romero ha declarado el compromiso de todo el equipo con el cooperativismo y su pretensión de "fortalecer a las cooperativas de trabajo sevillanas" creando alianzas estratégicas y posicionando a la federación ante las instituciones, las entidades socioeconómicas, la universidad y los medios de comunicación.

En su intervención también ha destacado la necesidad de generar alianzas con los municipios para impulsar el cooperativismo y ha remarcado los valores que tienen las cooperativas, señalando que son empresas que no deslocalizan la producción, sino que están apegadas al territorio, fijando la población a la zona y creando riqueza en nuestros pueblos y ciudades.

"La economía ni es una ciencia, ni es neutral, de hecho muchas decisiones económicas no son medidas técnicas sino ideológicas, las cooperativas, como muchas pymes, no especulamos y pagamos impuestos reales en España, no en Suiza", ha apuntado el representante provincial de Faecta.

El presidente regional de Faecta, Luis Miguel Jurado, y el director general de Economía Social y Autónomos de la Junta de Andalucía, José Roales Galán, han participado en la apertura institucional previa a la celebración de las elecciones provinciales.

El director general de Economía Social ha inforamdo de los trámites que se están realizando para modificar la Ley de Cooperativas Andaluzas 14/2011 y que ya están en su fase final. Estos cambios normativos permitirán reducir de tres a dos el número de personas necesario para formar una cooperativa, "una medida que hará que esta fórmula sea más atractiva para el colectivo emprendedor", ha declarado.

Además, ha adelantado que se están ultimando los detalles para que a principios del verano se publique una convocatoria de ayudas a la incorporación como personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales que tendrá efectos desde la fecha de terminación de la anterior convocatoria.

Por su parte, Jurado ha indicado que Sevilla es una provincia con gran peso dentro del cooperativismo y ha destacado que en el primer trimestre de 2017 se han creado 632 nuevos empleos con respecto al primer trimestre de 2016, llegando a más de 10.000 empleos directos en la actualidad. La provincia cuenta con 897 cooperativas. También ha señalado que el empleo en las cooperativas andaluzas ha crecido un 5,6 por ciento con respecto al año anterior.