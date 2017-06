CASTILLA-LA MANCHA. INSERTA PARTICIPA EN LA II FERIA DEL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

Etiquetas

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, vuelve a demostrar su compromiso con los jóvenes participando con un estand propio en la II Feria del Empleo y el Emprendimiento que se celebra en Talavera de la Reina hoy y mañana, gracias a la iniciativa de la Cámara de Comercio de Toledo y la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad.Esta feria sectorial está dirigida fundamentalmente a jóvenes de entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan y pretende ser una aliada para todos aquellos que estén realizando una búsqueda activa de empleo.En el Ferial de Talavera de la Reina, los asistentes tienen desde hoy un punto de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y en el Programa PICE; información sobre las ventajas de la inscripción en garantía juvenil, asesoramiento personalizado para la elaboración del currículum, acompañamiento en la presentación de su currículum a las empresas participantes o recepción de su currículum para las ofertas futuras.Asimismo, los actuales y futuros emprendedores pueden dar visibilidad a su negocio, además de recibir información de las medidas para fomentar el emprendimiento entre los jóvenes inscritos en garantía juvenil y de las ayudas y subvenciones previstas por participar en el PICE.Durante el acto de inauguración, tanto el alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, como la presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María de los Ángeles Martínez; el viceconsejero de Empleo y Relaciones Laborales del Gobierno regional, Francisco Rueda, y el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez, han coincidido en señalar la importancia de este tipo de ferias, que aglutinan en un mismo lugar las necesidades reales de los empresarios y las inquietudes de los potenciales trabajadores o emprendedores, además de los programas de ayudas llevados a cabo por las distintas administraciones.Por su parte, la directora regional de Inserta Empleo en Castilla-La Mancha, Cristina González, ha incidido en la importancia de “seguir rompiendo barreras en el mundo de la discapacidad a través de la inserción laboral” y de “apostar por este tipo de iniciativas que dan visibilidad tanto a nuestros jóvenes como al trabajo que estamos llevando a cabo”.Todos los asistentes a esta Feria Sectorial, que también ha contado con la presencia de la jefa de la Unidad de Programas Europeos de Fundación ONCE, María Tussy, podrán encontrar en el estand de Inserta Empleo a varios técnicos que informarán sobre la intensa actividad que esta entidad desarrolla en favor del empleo y la formación de las personas con discapacidad. La presencia de Inserta en esta Feria del Empleo y el Emprendimiento se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.