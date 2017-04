Maíllo (IU) anuncia enmienda de tres millones de euros para dar alternativa habitacional a los temporeros

Etiquetas

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha anunciado este martes que el grupo Unidos Podemos-En Comú-En Marea del Congreso, dentro de las enmiendas que presentará al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), incluirá una de tres millones de euros para dar una alternativa habitaciones a los temporeros de la provincia de Huelva.

Maíllo ha hecho este anuncio durante una visita a los campamentos chabolistas de trabajadores de la fresa en Lepe, tras un incendio la pasada semana, y ha precisado que esta será una enmienda para que los casi 3.000 temporeros que se asientan en la zona para trabajar durante campañas concretas cuenten con "viviendas dignas", ya que, a su juicio, las condiciones en las que viven los temporeros "son contrahumanas" y "atentan contra la dignidad".

Por esto, también ha anunciado que llevará esta cuestión a la sesión de control del Parlamento porque no se puede permitir que "una Andalucía que se reconoce decente tenga trabajadores en condiciones infrahumanas". "La presidenta de la Junta, Susana Díaz, tendrá que responder sobre un debate para que no haya personas en estas condiciones y para que no se normalice", ha añadido.

Por otro lado, ha explicado que, si en la provincia hay casi 3.000 temporeros asentados en estas condiciones, solo en el municipio de Lepe podría haber mil y en total más de 10.000 en toda Andalucía.

Según Maíllo, hay que abordar este debate "constante y sonante", por lo que ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Lepe y a la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía en Huelva para que afronten medidas con los empresarios y los sindicatos para mejorar la vida de estos trabajadores.

"Se necesitan medidas urgentes", ha insistido, al tiempo que ha avisado de que incendios como el que se produjo la semana pasada pueden repetirse en Lepe y en otras zonas con este tipo de asentamientos por "los riesgos que conllevan el deterioro extraordinario" de los lugares donde habitan los trabajadores.