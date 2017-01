N'Zonzi: "Quiero seguir en el Sevilla, los otros clubes no me importan"

Etiquetas

El jugador del Sevilla Steven N'Zonzi ha explicado que se siente "muy bien" en el conjunto andaluz y que ahora está disfrutando de su fútbol, por lo que quiere continuar en el club de Nervión y seguir "muy concentrado" en la temporada que están haciendo.

"Me siento muy bien aquí en el club, en la ciudad y con el equipo. Estoy disfrutando de mi fútbol ahora, es por eso que quiero seguir aquí y los otros clubes no me importan. Lo más importante es estar muy concentrado en la temporada que hacemos, ahora no quiero pensar en lo que va a pasar el próximo verano", dijo en declaraciones recogidas por la web del club, con motivo de su renovación con el equipo andaluz hasta 2020.

Además, señaló que "nunca" se puede saber lo que va a pasar en la vida, pero que está "muy contento" en Sevilla y que quiere seguir allí. "Trabajo duro para crecer y ahora estoy contento de seguir en el club", indicó, añadiendo que lo único que le importa es "crecer y trabajar para el equipo". "Podemos hacer cosas muy, muy buenas esta temporada. Por eso que solo quiero pensar en este campeonato", indicó.

"Jugamos muy bien hasta ahora y lo más importante es seguir porque lo más importante está al final de la temporada. Tenemos que seguir trabajando muy duro día a día. Sabemos que va a estar muy difícil terminar al frente de estos dos grandes equipos (Real Madrid y Barça), pero si terminamos terceros es una muy, muy buena temporada. Vamos a seguir como ahora, trabajando al máximo", agregó al respecto.

Finalmente, acerca de su técnico, Jorge Sampaoli, destacó que el argentino le dio "mucha confianza desde el primer día". "Es por eso que me siento muy bien en el campo", sentenció.