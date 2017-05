El Nobel Jean Tirole llama a anticiparse a la revolución digital para evitar populismos

Etiquetas

Pide proteger al trabajador y no al puesto de trabajo

El Premio Nobel de Economía Jean Tirole ha llamado este jueves a anticiparse a los retos que implica la nueva revolución digital, a nivel social y de empleo, para evitar el auge del populismo.

En la XXXIII Reunión del Círculo de Economía, Tirole ha dicho: "La revolución digital traerá más riqueza, pero también muchos retos y, si no nos anticipamos, la sociedad tendrá graves problemas y los populistas se lucrarán".

Ha indicado que la crisis económica facilita la aparición del populismo, "aprovechando la frustración de los perdedores, fijando una hostilidad creciente sobre los inmigrantes y la desconfianza contra el comercio internacional".

Ha advertido de que la revolución digital va a destruir muchos empleos, y de ahí la necesidad de crear un mercado laboral que "proteja al trabajador y no al puesto de trabajo".

El también presidente de la Toulouse School of Economics ha dicho que, tanto Francia como España, comparten una tasa alta de desempleo juvenil y entre los mayores de 55 años, así como un gran descontento entre trabajadores y empleadores.

"Los trabajadores no tienen la posibilidad de cambiar de puesto aunque estén insatisfechos. No soportan las circunstancias y quieren nuevos retos, pero no se mueven", ha ahondado.

Todo ello está generando una tormenta perfecta, y por ello ha apostado por reforzar la formación, implementar los seguros laborales y robustecer el mercado laboral: "Si despiden a un trabajador pero éste tiene la oportunidad de encontrar otro empleo, el sistema funciona".

En este sentido, ha rehuido de los contratos temporales y fijos y ha defendido un contrato único con derechos progresivos para el empleado, así como que sean las empresas las que decidan si un despido es procedente o no.

Se establecería un sistema de compensación, de forma que las empresas que despidan a muchos trabajadores pagarían contribuciones sociales más altas que las que lo hagan en menor medida, creando así un incentivo para mantener plantilla.

DUALIDAD LABORAL

Ha lamentado que en la actualidad se da un dualidad en la que existen personas con sueldos congelados y trabajos precarios, mientras que hay otros empleos con "altísimas cualificaciones y altísimos salarios", lo que está provocando la desaparición de la clase media.

Preguntado por la renta garantizada de ciudadanía, ha sostenido que el reto es conseguir "una renta suficientemente elevada pero que, al mismo tiempo, se mantenga el incentivo de encontrar un puesto de trabajo", ya que las personas buscan aportar a la sociedad y no vivir de prestaciones sociales.

Sobre el papel de los políticos, ha defendido no culparles de todo: "Los políticos reaccionan ante sus incentivos. Son cortoplacistas y se preocupan de su electorado, pero no hemos encontrado un sistema mejor que la democracia".

Tirole ha participado este viernes en la sesión 'La economía del bien común. Propuestas para un mundo mejor' del Círculo de Economía, que celebra este año su XXXIII Reunión Anual bajo el título 'Sociedad, Política y Economía en tiempos de incertidumbre', patrocinada por Indra, CaixaBank y KPMG.