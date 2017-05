Nueva manifestación este viernes de los trabajadores eventuales de Lipasam entre 2013 y 2016

Etiquetas

El colectivo que protesta diariamente ante el Ayuntamiento de Sevilla, después de haber prestado servicios intermitentes entre 2013 y 2016 para la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), y no ser objeto de nuevas contrataciones, ha convocado para este viernes una nueva marcha hasta el Consistorio hispalense.

La marcha, según han informado a Europa Press fuentes del colectivo, arrancará a las 09,00 horas desde la sede de Lipasam, en Los Remedios, para recorrer las calles Virgen de la Oliva, Santa Fe, López de Gomara, San Jacinto, el puente de Triana, Reyes Católicos, San Pablo y Tetúan, hasta llegar a la Plaza Nueva y el Ayuntamiento hispalense, donde se celebrará una concentración.

Este grupo de aproximadamente 60 personas, recordémoslo, trabajó periódicamente en Lipasam entre 2013 y 2016, mediante contratos eventuales relacionados con los refuerzos y servicios extraordinarios de la empresa municipal. La contratación eventual de estos trabajadores derivaba, por cierto, de la suspensión del proceso selectivo emprendido en 2013 por Lipasam, para constituir una nueva bolsa de empleo temporal de peones, a cuenta de un litigio judicial promovido precisamente por el comité de empresa.

El portavoz del comité de empresa de Lipasam, Antonio Bazo (CCOO), manifestaba al respecto, en declaraciones a Europa Press, que los sindicatos impugnaron esta bolsa de empleo en defensa de cerca de 400 personas que habían formado parte de la anterior bolsa de empleo y que las autoridades pretendían que concurriesen a la convocatoria de pruebas relativa a la nueva bolsa de empleo, para seguir siendo objeto de las contrataciones temporales de Lipasam.

El comité de empresa, en ese sentido, reclamaba que a estos miembros de la anterior bolsa de empleo, "dados los años que venían prestando servicios, se les reconociese la condición de trabajadores fijos discontinuos".

EL ACUERDO DEL SERCLA

Finalmente, el asunto quedó desbloqueado gracias a un acuerdo en el seno del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). Merced a dicho acuerdo, en agosto de 2016 fue constituida definitivamente la nueva bolsa de empleo temporal de peones, formada por 600 personas, y después 330 trabajadores que habían pertenecido a la anterior bolsa de empleo de 2005, para la cual no habrían mediado pruebas selectivas, eran reconocidos como empleados "indefinidos no fijos por tiempo discontinuo".

Fruto de esta concatenación de hechos, y con las contrataciones temporales de Lipasam ya a través de los trabajadores indefinidos no fijos y la bolsa de empleo de 2013, cuyos miembros protestan por caer la mayoría de las contrataciones en favor de los primeros, pese a haber accedido éstos a Lipasam sin proceso selectivo alguno, los trabajadores eventuales contratados entre 2013 y 2016 critican su "exclusión" de las contrataciones eventuales de Lipasam.

Al respecto, el colectivo insiste en su idea de que el acuerdo en el Sercla que puso fin al litigio derivado de la impugnación de la creación de la nueva bolsa de peones puede ser "de aplicación" en su caso.

"La transformación de contratos temporales al amparo de las previsiones establecidas en el convenio colectivo, siempre que concurran los requisitos legales exigidos en el mismo, no requiere de la autorización establecidas en las leyes presupuestarias para la contratación ex novo de trabajadores indefinidos al no estar ante nuevas contrataciones de personal, sino ante una modificación de la naturaleza del contrato de trabajo, sin incremento alguno de la plantilla de la empresa", defienden estos extrabajadores eventuales.