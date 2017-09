MADRID. LA OPOSICIÓN PIDE EN LA ASAMBLEA CAMBIOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDENCIAS DE MAYORES

Etiquetas

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (Podemos, Ciudadanos y PSOE) exigieron hoy al director general de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid, Carlos González Pereira, que compareció en la Comisión de Políticas Sociales y Familia de la Cámara regional para informar sobre la situación de la residencia Moscatelares de San Sebastián de los Reyes, cambios en los pliegos de condiciones para gestionar este tipo de infraestructuras.El diputado de Ciudadanos Alberto Reyero explicó que se han producido denuncias de usuarios y familiares por “falta de higiene” en esa residencia y falta de atención a residentes y manifestó que, aunque la Comunidad afirma que se realizan inspecciones, “algo falla” porque las situaciones no mejoran.“Quizá el problema está en los pliegos de condiciones”, consideró Reyero, quien denunció que algunas empresas que acuden a estos concursos son “ajenas” a este sector o “directamente recién llegadas” al trato con personas mayores.El diputado de Podemos Raúl Camargo explicó que Moscatelares es de gestión indirecta, dijo que en esa residencia se han producido “graves deficiencias” y señaló que este tipo de situaciones “alcanza a todas las residencias”.Asimismo, denunció la falta de personal y destacó que “siempre hay menos empleados de los necesarios" para atender a personas mayores que, en más de un 85% de los casos, necesitan atención permanente porque son dependientes.También responsabilizó a la Comunidad de Madrid de realizar concesiones a “empresas recién llegadas al sector” y aseguró que la que gestiona Moscatelares “viene del sector del vino” “Los pliegos de condiciones están muy ajustados, por debajo de lo necesario”, indicó el diputado de Podemos, quien denunció la “nefasta política de personal de la empresa, que intimida a los trabajadores y despide a los que denuncian la situación”.Dijo que aunque la Administración regional califica de “accidentes eventuales” los sucesos en las residencias, éstos son “constantes”. Además, defendió cambios en los pliegos de condiciones y denuncio a las empresas por “aplicar recortes de todo tipo para maximizar beneficios”.El diputado socialista José Ángel Gómez Chamorro exigió cambios en los pliegos y que no se adjudiquen los concursos solo teniendo en cuenta criterios económicos ni a empresas sin experiencia en este sector.Asimismo, señaló que no se cumplen los ratios de trabajadores exigidos y añadió que la responsable es la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes.TODO ES MEJORABLEEl director general de Atención a la Dependencia y al Mayor, Carlos González Pereira, indicó que la gestión de esta residencia se adjudicó a la “oferta más ventajosa” y aseguró que la Comunidad controla estos servicios y realiza visitas periódicas a las residencias.A su juicio, se están cumpliendo “de forma rigurosas las prescripciones de los pliegos”. “Todo es mejorables y vamos a exigir más a las empresas”, agregó el director general, quien señaló que “todas las aportaciones de los grupos parlamentarios son importantes”.