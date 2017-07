PP-A afea a Susana Díaz que "quiera pelear con el TC por las 35 horas" y pide que se "dedique a gestionar"

Etiquetas

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha reprochado este viernes a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "se dedique a pelearse con todos", ahora "también con el Tribunal Constitucional por las 35 horas" y le ha advertido de que "no todo vale", pidiéndole que centren "en gestionar" y "no busque artimañas para ocultar su incapacidad, enfrentando a ciudadanos y territorios".

Estas declaraciones de Loles López coinciden con el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno contra el decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía para devolver la jornada laboral de 35 horas semanales a los más de 270.000 trabajadores públicos de la administración autonómica, en vigor desde el pasado mes de enero, recurso que el Ejecutivo central justifica en que "no es vertebrador" que las jornadas laborales de los funcionarios varíen en función de la comunidad donde trabajen.

Durante su intervención en la inauguración de la Escuela de Verano del PP andaluz que se celebra este viernes y sábado a en Lanjarón (Granada), López ha defendido "el empleo público de calidad" y le ha pedido a la presidenta andaluza "diálogo y lealtad institucional".

Así, ha afirmado que su partido "quiere la Andalucía del empleo, la del salario digno, la de la sociedad del bienestar garantizada, de los servicios públicos de calidad y de los impuestos razonables".

Ha indicado que el PP "cree en el empleo público de calidad" aludiendo al plan de estabilización que da seguridad a más de 300.000 empleados públicos, algo que, según ha manifestado, "se pedía hace años y que ha hecho realidad el PP" o la oferta de empleo público convocada por el Gobierno de España, "la mayor desde el inicio de la crisis".

López ha aseverado que "Díaz no se conforma con pelear con los ayuntamientos, con la oposición, con compañeros suyos de partido y con el Gobierno de España sino que ahora quiere pelear con el Tribunal Constitucional por las 35 horas". Por eso, le ha recordado que "no todo vale, que se dedique a gestionar y que no busque artimañas para ocultar su incapacidad, enfrentando a ciudadanos y territorios".

"Susana Díaz está de bronca con todos. Le pedimos diálogo y lealtad institucional que de eso ella tiene mucho que aprender y también en eso le vamos a enseñar", ha apuntado.