El PP estudia llevar a Fiscalía la "desatención" a los usuarios en la residencia de Carlet (Valencia)

Pide la convocatoria de un pleno extraordinario para que Oltra comparezca de inmediato en las Corts

La portavoz adjunta del grupo popular en las Corts María José Català, ha anunciado que estudian presentar una denuncia ante la Fiscalía "por la desatención a los usuarios en la residencia de Carlet (Valencia)" porque "la situación es reiterada y grave si tenemos en cuenta que es la mayor residencia pública que atiende a personas dependientes".

"El año pasado todos vimos una imagen que nos produjo horror y vergüenza al ver a un anciano tirado en el suelo tras caer de la cama y ahora han sido los propios familiares de los usuarios quienes han denunciado que han pasado hasta 40 minutos circulando por el centro sin encontrar a ningún auxiliar en su puesto de trabajo", ha dicho.

Así, considera que "el problema no es de los trabajadores, es de la planificación y es una absoluta vergüenza que esto pase en la mayor residencia pública, que depende de la vicepresidenta de la Comunitat Valenciana, Mónica Oltra".

Català ha explicado que el grupo popular ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para que Oltra comparezca de inmediato en las Corts: "Pedimos este pleno porque nos alerta la situación de la Comunitat en los últimos meses. No es solo la gestión de las competencias de Oltra, que es bastante desastrosa como en menores y lo que pasa ahora con Carlet, sino todas las circunstancias que se producen en su departamento y esos viajes que para nosotros no tienen explicación, puesto que Oltra no tiene competencia para realizar esa política internacional".

Según ha dicho, si "no está satisfecha con el puesto que ocupa que opte a otros, pero mientras sea vicepresidenta y consellera tiene que dedicar sus esfuerzos a Carlet y a los centros de menores y no a la política internacional".

"Si no hay pleno extraordinario pediremos, una vez concluya el periodo de sesiones, la convocatoria de una Diputación Permanente. No nos vale que la vicepresidenta pida venir a comisión, consideramos que son temas que tienen la suficiente importancia como para que dé explicaciones en pleno", ha agregado Català.

Además, ha indicado que esa comparecencia en comisión no se produciría hasta septiembre y el PP coincide con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cuando afirmó que "los derechos sociales de los valencianos no se van de vacaciones".

NOMDEDÉU

Por otra parte, Català ha pedido a Oltra que le exija a Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo, "que sea un representante público digno" y no escriba en redes sociales mensajes poniendo en cuestión la existencia de algunas diputadas como la propia Català.

"La semana pasada Nomdedéu escribía en una red social que mi defecto era existir y me parece un mal ejemplo no solo de un cargo público, sino también de un partido que se dice comprometido con la erradicación de la violencia contra las mujeres", ha indicado.

"Que empiecen por respetar y no se pongan tan nerviosos porque criticamos a la vicepresidenta y que den ejemplo. Nomdedéu se ha equivocado, ninguna mujer tiene el defecto de existir y me gustaría que pidiera disculpas", ha concluido.