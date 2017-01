PP dice que gobierno local sólo ha hecho "4 contrataciones de 60 previstas" con planes 'Emplea Joven' y '30 +'

Etiquetas

El concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla Rafael Belmonte ha avisado este domingo de que el gobierno municipal del socialista Juan Espadas "solo ha realizado cuatro contrataciones de las 60 previstas para los planes de empleo 'Emplea Joven' y el '30 +', cofinanciados por la Junta de Andalucía y el Consistorio". Además, el edil has alertado de la "falta de contrataciones del material necesario para el desarrollo de ambos planes".

Según ha informado la formación popular, tras una reunión de Belmonte y el portavoz adjunto del PP, Beltrán Pérez, con el sindicato CSIF del Ayuntamiento para tratar la puesta en marcha de estos dos planes, el propio Belmonte ha explicado que "en enero se deberían haber incorporado 60 trabajadores pero solo lo han hecho cuatro, por lo que se está produciendo un retraso en las contrataciones"; y ha añadido que "esto supondrá que los beneficiarios de ambos planes de empleo tendrán menos tiempo para su desarrollo y para cumplir sus funciones".

Además, el edil ha alertado de que "el gobierno de Juan Espadas no ha realizado los contratos necesarios de materiales para su puesta en marcha, como el vestuario, el material de limpieza y de oficina o pinturas, por lo que no van a estar disponibles cuando los trabajadores se incorporen y va a provocar que no puedan desarrollar plenamente las funciones encomendadas y estarán cruzados de brazos".

Por todo ello, Belmonte ha criticado la falta de planificación y organización del gobierno local en la puesta en marcha de los planes de empleo, "algo inexplicable pues ya tienen la experiencia suficiente para actuar con más rigor y seriedad"; y ha resaltado que "no podemos entender esta dejadez organizativa y más cuando Espadas en la oposición denunciaba constantemente los posibles desajustes del gobierno del PP derivados de la novedad en el desarrollo de estos planes".

Así, el concejal popular ha destacado que "se puede entender falta de planificación cuando se ponen en marcha por primera vez, pero después de tres ediciones no podemos consentir la falta de planificación y organización y que no hayan solventado estas cuestiones".

De esta manera, Belmonte ha señalado que "el sindicato CSIF del Ayuntamiento nos ha transmitido su preocupación por el solapamiento de funciones de los servicios municipales, pudiéndose dar el caso de que en un mismo centro vaya a haber personal municipal y personal de estos planes"; y ha añadido que "CSIF nos ha querido dejar claro que estos planes son muy necesarios debido a la situación actual de desempleo, pero piden que se organicen y planifiquen bien para que no sean un obstáculo para la contratación de medios propios personales del ayuntamiento, y no entren en colisión con la contratación de personal propio".

Por último, ha indicado que los miembros del sindicato han pedido que "se haga una consignación presupuestaria necesaria para los gastos derivados de los planes, y que no se utilicen las partidas municipales destinadas a otros asuntos".