PSOE-A dice que el recurso a las 35 horas es "un ataque frontal con alevosía" a los andaluces

El diputado socialista en el Congreso y secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha asegurado que el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra la normativa de la Junta de Andalucía que permite devolver la jornada laboral de 35 horas semanales a los empleados públicos de la Comunidad es "un ataque frontal a los andaluces y a la autonomía" y ha dicho que se ha hecho "con alevosía porque ha apurado hasta prácticamente el último día" para presentarlo.

En rueda de prensa en Málaga, Heredia ha indicado que la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy "es un ataque total al buen funcionamiento y el avance en sanidad, educación, dependencia o en servicios públicos" y ha defendido que esa medida de la Junta de Andalucía es "justa y eficiente" y busca "la calidad en el empleo y la revitalización de los servicios públicos", por lo que, ha apuntado, el Ejecutivo andaluz "va a desplegar todo los instrumentos legales a su alcance" para hacerla valer.

Para el socialista, esa norma de las 35 horas semanales es "una medida para repartir el trabajo que ha permitido nuevos contratos", por lo que ha lamentado que "el capricho y el sectarismo del Gobierno de Rajoy está poniendo en riesgo la creación de entre 7.000 y 10.000 empleos en Andalucía" con esta decisión "antiandaluza" de presentar un recurso al Constitucional. "Eso es lo que nos estamos jugando", ha apuntado.

Ha criticado que el Ejecutivo recurra la medida "nueve meses después de que se publicara sin importarle el daño que podía suponer para los 270.000 empleados públicos que van a verse afectados" y ha señalado que había un plazo de tres meses para presentar el recurso "ampliado seis meses más gracias a subterfugio de una comisión bilateral que ha sido, más que un diálogo real, una pose más".

Heredia ha señalado que con este recurso "Rajoy impide que la recuperación llegue a las familias" y ha considerado que "es un hachazo y una medida absolutamente intolerable", además de "otro ataque más contra la autonomía andaluza, contra los servicios públicos y contra los trabajadores que prestan esos servicios en nuestra tierra".

Ha destacado "la política diferenciadora del Gobierno de izquierda de Andalucía que está demostrando que había otra forma diferentes de salir de la crisis y que es posible otra manera de afrontar la recuperación para que de verdad llegue a las familias" y ha considerado que "lo que quiere" el Ejecutivo central es "impedir que se vea que hay una forma de salir de la crisis por la izquierda manteniendo la cohesión y devolviendo derechos a la vez que se cumple con el déficit y se mantiene una deuda por debajo de la media".

Heredia se ha preguntado "si Rajoy pensaba que esta medida era inconstitucional por qué no recurrió en noviembre de 2016 cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por qué no lo recurrió al día siguiente"; al tiempo que ha cuestionado "si el PP andaluz consideraba que era inconstitucional, por qué no votó en contra en el Parlamento de Andalucía, donde se abstuvo".

En este sentido, ha asegurado que el PP "tiene una nueva oportunidad de hacer gala de su apellido andaluz o limitarse a aplaudir el castigo del Gobierno central a Andalucía" y ha vuelto a decir al líder de los 'populares' andaluces, Juanma Moreno, que diga "si está con los andaluces o con el Gobierno y va a seguir siendo el palmero de Rajoy con esta medida que machaca a los empleados públicos y pone en riesgo nuevos contratos".

COMPETENCIAS

El socialista ha subrayado que Andalucía "tiene competencia y capacidad para recuperar las 35 horas semanales" y ha cuestionado la "excusa" dada por el Gobierno de que, según ha dicho Heredia, el recurso "busca garantizar la igualdad de horarios en la función pública así como que no es vertebrador que las jornadas varíen en función de las comunidades autónomas".

Frente a esto, ha incidido en que "no es una cuestión de desigualdad" y en que la jornada "es una competencia de las comunidades autónomas", al tiempo que ha explicado que "cuando el Estado ha sido el que ha declarado la recuperación de algunos derechos, lo ha hecho para depender en cada comunidad de su suficiencia financiera, produciendo el efecto, según su propio argumento, de situaciones de desigualdad entre empleados públicos".

Heredia ha señalado que Andalucía, junto a los sindicatos, "decidió priorizar la recuperación de las 35 horas frente a la recuperación de la totalidad de la paga extra de 2012 que la ha llevado a febrero de 2018". "No es una cuestión de desigualdad, sino un ejercicio responsable y negociado de las competencias del Gobierno andaluz", ha apostillado.

Ha concluido señalando que "Rajoy impide a la clase media trabajadora beneficiarse de la recuperación económica y lo hace beneficiando a los grandes y machando a los chicos, rescatando las autopistas y los bancos mientras vacía la hucha de las pensiones, bajando al mínimo la inversión en Andalucía, poniendo objetivos de déficit absolutamente inalcanzables e impidiendo que los mayores ingresos se destinen a la creación de empleo" y "ahora con este recurso".