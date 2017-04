Parlamento reclama que el Gobierno escuche a las comunidades y adopte medidas para paliar efectos negativos del Brexit

Etiquetas

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves por unanimidad una proposición no de ley del PSOE-A en la que se insta a la Junta que demande al Gobierno central que recabe de las comunidades autónomas en general, y de Andalucía en particular, su posición respecto de los intereses regionales afectados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y que adopte medidas para paliar los posibles efectos negativos del Brexit.

La Cámara ha demandado que el Gobierno central mantenga, a través de las conferencias sectoriales, encuentros bilaterales con las comunidades o convoque la Conferencia de Presidentes para recabar sus posiciones y las incorpore a la posición que trasladará al Consejo Europeo donde se fijen las líneas directrices de negociación con el Reino Unido.

Asimismo, el Parlamento ha demandado que el Gobierno adopte medidas suficientes que tengan como fin paliar los posibles efectos negativos que la salida del Reino Unido de la Unión Europea pudiera suponer para España y, en concreto, a Andalucía, en especial las que afectan a las exportaciones, el turismo, la agricultura y la pesca, los fondos europeos, la situación de los andaluces residentes en el Reino Unido o los súbditos británicos residentes en Andalucía.

La Cámara también ha reclamado que el Ejecutivo nacional defienda los intereses de los españoles de la comarca del Campo de Gibraltar que a diario pasan a trabajar a la colonia o cuyos negocios o empleos dependen de la relación con Gibraltar.

En este sentido, se pide al Ejecutivo nacional un plan integral de dinamización económica para el Campo de Gibraltar para hacer frente a los eventuales impactos del Brexit y que dé respuesta a las tradicionales demandas de la zona; un plan de empleo que minore el alto índice de desempleo en la comarca; que se arbitren los incentivos fiscales convenientes para las empresas radicadas en la zona y se estudie un régimen especial para la misma que actúe como atractivo para nuevas instalaciones empresariales generadoras de empleo; y que se invierta definitivamente en las comunicaciones de la zona y, muy especialmente, en el eje ferroviario Algeciras-Bobadilla y en el desdoblamiento de la N-340 Algeciras-Tarifa-Vejer.

Para defender la iniciativa, la diputada del PSOE-A María Ángeles Férriz ha señalado que, si bien "es difícilmente previsible" los resultados finales de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, se hace preciso hacer llegar a los estados miembros, en nuestro caso, al Gobierno de España a través del Gobierno de Andalucía, un conjunto de reflexiones, de mandatos políticos "que deben ser tenidos en cuenta para la salvaguarda de los intereses de Andalucía".

Para posicionar al PP-A, Jaime Raynaud ha dado la bienvenida al PSOE-A "al club en defensa de Andalucía ante el 'Brexit", si bien ha criticado que en esta iniciativa "no hay un mínimo de compromiso" por parte de la Junta. "Dicen que se recabe, pero que recabe otro; que se adopten medidas suficientes, pero que las adopte otros; que se defiendan los intereses pero yo no me pongo en primera línea", ha censurado antes de advertir que la propuesta es un "corta y pega" de un documento en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Por Podemos, Carmen Lizárraga ha explicado que su grupo apoya la proposición no de ley por la "gran preocupación" que tienen los vecinos del Campo de Gibraltar ante el 'Brexit', pues la frontera con Gibraltar será en adelante exterior "entorpeciendo el flujo de personas y mercancías". A su juicio, la salida de Reino Unido de la UE pone sobre la mesa que el tejido productivo de esta comarca se basa sobre el particular contexto jurídico de Gibraltar, que ha reclamado transformar para "hacerlo menos independiente".

Carlos Hernández, de Cs, ha saludado la iniciativa pues desde el Parlamento, frente el 'Brexit', "podemos añadir certidumbre a una situación que hoy no sabemos cómo va a desembocar". Ha defendido que "hay que minimizar los efectos negativos que pueda causar, especialmente en el Campo de Gibraltar" y también, ha agregado, "hay que transformar las amenazas en oportunidades", como puede ser este caso, pues "Andalucía tiene mucho que ganar por su posición geográfica".

Por último, la diputada de IU Inmaculada Nieto ha considerado que tanto los gobiernos regionales como el central deben dar tranquilidad a los trabajadores y a las empresas que puedan verse afectadas por el 'Brexit', así como que deben reflexionar sobre una deriva de la UE "que va a desafectando a población de los países miembros y que genera contestación en sus gobiernos". En cuanto a las propuestas sobre el Campo de Gibraltar, ha señalado que son buenas pero "inciden en un problema estructural que ha hacho que esta comarca viva en una paradoja formidable".