Pelayo Díaz zanja la polémica con Antonio Tejado: "Me dedico a trabajar"

El paso de Antonio Tejado por el plató de Cámbiame ha dejado un largo rastro de polémica que el sobrino de María del Monte está aprovechando para cargar contra el estilista que le realizó su transformación, Pelayo Díaz. Sin embargo, el coach zanja la polémica y defiende su versión de los hechos.

Antonio Tejado no solo atacó a Pelayo por un cambio con el que no estaba conforme, sino que ha saltado al terreno personal asegurando que la relación del estilista con sus compañeros no es buena y que después del enfrentamiento, que continúo en redes sociales, la propia dirección del programa le pidió disculpas. Hablamos con Pelayo que asegura que Antonio intenta utilizarle como estrategia para volver a la televisión.

CHANCE: Pelayo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?

Pelayo Díaz: Muy bien, ¿y tu?

CH: Oye, ¿Qué ha pasado con esa polémica con Antonio Tejado? Que dice que lo cambiaste fatal, que no quería saber nada de ti... ¿Has vuelto a hablar con él?

P.D: No, eso fue hace mucho y ya dije lo que tenía que decir. Yo me dedico a trabajar.

CH: Dice que hay mucha gente en la cadena que no quiere saber nada de ti...

P.D: No, eso es mentira. De hecho, se inventó que la dirección había bajado a pedirle disculpas. Yo hablé con la dirección, y, de hecho, me pidieron disculpas a mi porque no le teníamos que haber llamado.

CH: Entonces, ¿tu crees que realmente?

P.D: Yo creo que está deseando volver a la televisión por cualquier medio, entonces, bueno, yo me dedico a trabajar, que yo sí trabajo...

CH: Dice como que no haces bien los cambios...

P.D: Bueno, que opine lo que quiera, él es libre. Gracias chicos.

CH: ¿Y con Lydia Lozano?

P.D: Todo muy bien, gracias chicos.