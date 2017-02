Puente, pesimista ante el estado de la negociación de Auvasa, pero no cree que se llegue a los tribunales

Etiquetas

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha mostrado pesimista este jueves al respecto del estado de la negociación en la empresa municipal de autobuses, Auvasa, tras concluir sin acuerdo la última reunión, si bien ha considerado que no cree que se llegue a los tribunales en el asunto de la organización de la jornada de trabajo.

Así lo ha expresado el regidor en declaraciones recogidas por Europa Press después de que este miércoles concluyera sin acuerdo la última reunión de negociación entre miembros del equipo de Gobierno y directivos de Auvasa con el Comité de Empresa.

"No soy excesivamente optimista con este tema, y eso que no hemos entrado todavía en la reorganización de líneas o en los descansos de la jornada", ha explicado el alcalde, que no obstante, ha considerado que la negociación sobre los tríos no llegará a los tribunales.

El alcalde ha incidido en que la propuesta de los 94 tríos "no se puede llevar a cabo" y ha aseverado que "lo saben" los miembros del Comité de Empresa. De hecho, ha defendido que los 87 tríos en los que se estructura actualmente la prestación del servicio es "el límite de los recursos y de las posibilidades" de Auvasa.

Puente ha añadido que una de las dificultades para incrementar los tríos es la situación de "un número de trabajadores" que tienen reducción de jornada, por lo que no pueden tener horario partido y no pueden formar parte de los citados tríos.