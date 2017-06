UGT: “NO ES DE RECIBO QUE LOS TRABAJADORES PUEDAN PAGAR LOS PLATOS ROTOS DE LA MALA GESTIÓN DEL POPULAR"

Etiquetas

- CCOO pide que se garanticen los puestos de trabajo y que, en el caso de que haya salidas, no sean traumáticas. El responsable del sector financiero de UGT, Agustín Nieto, advirtió este miércoles de que “no es de recibo que los trabajadores puedan pagar los platos rotos de la mala gestión del Popular” y añadió que “lo importante para nosotros es mantener el empleo en las dos entidades”, que cuentan con unos 31.000 trabajadores (20.000 en Santander y 11.000 en Popular).Así se expresó Nieto en declaraciones a Servimedia, en las que recordó que tanto Santander como Popular llevaron a cabo sendas restructuraciones de plantilla el año pasado que culminaron con la salida de más de 5.000 trabajadores.A este respecto, denunció que el anterior consejero delegado de Banco Popular, Pedro Larena, abandonó la entidad tras nueve meses en el cargo con una indemnización de cinco millones de euros y que el expresidente, Ángel Ron, está reclamando en los tribunales una indemnización millonaria.“Cuando las personas que por su mala gestión han llevado al banco a la quiebra se van con indemnizaciones millonarias no es de recibo que se pueda aplicar un recorte a la plantilla”, reiteró Nieto.“Hay que mantener el empleo a toda costa”, prosiguió el representante sindical, quien acusó también a la CNMV y al Banco de España de “haber dejado campar a sus anchas a los especuladores”.“Ahora ya no toca reducir empleo, toca pedir responsabilidades por la mala gestión y saber qué ha pasado estas semanas de especulación”, concluyó.Por su parte, el secretario general de la sección sindical de CCOO en Banco Popular, Ignacio Romo, solicitó al Banco Santander que elabore un protocolo de empleo tal y como se ha hecho en otros casos de fusiones y absorciones, donde “se contemple adecuadamente el interés de los trabajadores”.Según Romo, dicho protocolo debería basarse en la garantía del empleo y en que no se produzcan medidas traumáticas si hay que hacer algún tipo de restructuración.En todo caso, valoró que con esta operación se haya puesto fin a unas semanas de enorme incertidumbre, donde se especuló incluso con la liquidación de la entidad.“Lo fundamental es que en la plantilla del Popular ya sabemos lo que va a pasar y que una entidad solvente se ha hecho con nosotros y tenemos posibilidades de continuar”, afirmó.