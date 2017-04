LA RIOJA. LA FUNDACIÓN ONCE DE ATENCIÓN A PERSONAS CON SORDOCEGUERA CELEBRA 10 AÑOS DE TRABAJO EN LA RIOJA

Etiquetas

La Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera (Foaps) celebra en 2017 sus 10 años de dedicación a la mejora de la calidad de vida de las personas con sordoceguera en España y, en este caso concreto, en La Rioja.Se trata de una atención que, en la actualidad, beneficia a dos ciudadanos riojanos con sordoceguera gracias a la labor que realizan dos mediadoras de la Foaps en esta comunidad.Con motivo de este décimo aniversario, la Foaps llevará a cabo una serie de actos durante este año por toda España para celebrar la labor que desarrolla desde hace una década y dar a conocer a la sociedad la realidad de estas personas con el lema ‘Coge mi mano’.El recorrido comenzó el pasado 10 de febrero y llega ahora a La Rioja, en una presentación en la que han participado el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros; el presidente de Foaps, Andrés Ramos; la delegada territorial de la ONCE en La Rioja, Estefanía Mirpuri; la presidenta del Parlamento autonómico, Ana Lourdes González; el delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja, Javier Muñoz, entre otras autoridades. Además, David Macho, persona con sordoceguera, contó en primera persona su experiencia en el día a día, de la mano de su mediadora, Elena Pallero. . A lo largo de sus 10 años de vida la Foaps ha dedicado un total de 2.880 horas de mediación en La Rioja, de las cuales 545 corresponden al año 2016. En todo el Estado han sido 540.573 horas, de ellas 83.384 en el pasado año. En esta década, la Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera ha destinado 46.589 euros en recursos en La Rioja y no ha contado con una aportación económica por parte de las instituciones públicas.