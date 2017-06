Rabat: "Hay que aprovechar este buen comienzo para volver a sumar puntos"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha comentado este viernes tras finalizar las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia en 18ª posición que deben aprovechar las buenas sensaciones que han tenido para "volver a sumar puntos" el domingo en la sexta carrera del campeonato.

"Los tiempos están muy apretados y no estoy muy lejos de Jack (Miller), así que tenemos que asegurarnos de aprovechar este buen comienzo para volver a sumar puntos el domingo", señaló en declaraciones facilitadas por el equipo.

Además, Rabat aseguró que hizo "un buen trabajo" en el Autódromo de Mugello. "He sido consistente en ambas sesiones y estoy contento con la progresión que hemos tenido. Las buenas condiciones de la pista nos han permitido centrarnos en trabajar en la moto para la carrera y pienso que ya tenemos una buena dirección para el domingo", celebró.

Por su parte, su compañero Jack Miller, que fue 17º por delante del catalán, aseguró estar todavía recuperando fuerzas tras la fuerte caída en Le Mans, en el pasado Gran Premio de Francia. "Me siento bastante bien en la moto. Aquí esperábamos sufrir bastante en las rectas y todavía me falta mejorar mis sensaciones un poco más con el tren delantero", comentó.

"Tan pronto suelto los frenos parece que me voy un poco largo y no puedo terminar bien la curva. Que la moto gire sin freno es algo crucial en este circuito. Pero no ha sido un mal día y estoy contento con mi ritmo con gomas de carrera. Por eso pienso que si afinamos la moto para la última parte de las 'chicanes', podremos mejorar bastante el tiempo", señaló.