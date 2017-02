Rodríguez espera que se imponga a Recio una sanción "ejemplarizante" y anuncia mayores controles al personal

Etiquetas

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha indicado este jueves que confía en que el expediente informativo que esta institución ha abierto al jefe de su Unidad de Actuación Bibliográfica, el escritor Carles Recio, para saber si ha estado diez años cobrando su sueldo sin ir a trabajar y conocer quién controlaba su actuación lleve a un expediente sancionador que imponga a este funcionario una sanción que sea "ejemplarizante".

Rodríguez ha señalado que espera que sea así para que situaciones como ésta no se produzcan y para no perjudicar a la imagen de los funcionarios de la corporación provincial. Ha considerado, en una entrevista a Europa Press, que haber estado presuntamente diez años cobrando y sin cumplir con el trabajo asignado es, tanto "un caso de una cara dura extrema" como "un caso tristísimo que acaba ensombreciendo el trabajo que hacen un montón de funcionarios".

Jorge Rodríguez, que ha recordado que la Diputación de Valencia cuenta con 1.300 funcionarios, ha agregado que situaciones como la que supuestamente ha protagonizado Recio "evidencia que lo que entendíamos que eran controles suficientes" del personal, "fichando al entrar y al salir de su puesto de trabajo y dando por hecho que el tiempo transcurrido entre estas acciones se ha estado trabajando", se ha puesto "en duda".

El responsable provincial ha explicado que tras tener conocimiento de la posibilidad de que al jefe de la Unidad de Actuación Bibliográfica hubiera pasado diez años sin cumplir con su labor, la Diputación, "de manera inmediata", convocó "a los jefes de servicio para exigirles que a partir de ahora hagan un informe de cumplimiento de funciones de los trabajadores y trabajadoras" de la institución, de modo que "haya alguien que certifique" que llevan a cabo su trabajo.

"El departamento de personal de la Diputación lo que tiene son los fichajes, a qué hora entran y salen los funcionarios para saber si han cumplido su jornada pero hay que preguntar también en medio qué ha hecho, si ha estado jugando al solitario o trabajando. Eso lo sabe el inmediato superior", ha manifestado el presidente.

Así, ha reiterado que por esta razón se ha pedido "que el inmediato superior" de cada servicio "certifique que durante ese tiempo se ha estado trabajando y cumpliendo con las funciones que se tienen asignadas".

Rodríguez ha considerado necesario aumentar el control para tener garantizado que cada empleado de la Diputación de Valencia cumple con su obligación "nos jugamos la credibilidad de toda la función pública y de todo el sistema".

En este sentido, el titular de esta institución ha subrayado su "interés" para que las medidas que se aporten a partir del expediente informativo abierto a Carles Recio sean "ejemplarizantes" porque "la ciudadanía no puede quedarse con la percepción de que paga unos sueldos y no se trabaja" ya que "eso no es cierto" y así "se acaba manchando al conjunto de la función pública, que en España aunque muchas veces sea motivo de crítica es ejemplar en su trabajo".

EXPEDIENTES

Preguntado por el estado en el que se encuentra el expediente abierto a Recio, el presidente de la institución provincial ha recordado que tras tener conocimiento de su caso "ese mismo día se abrió un expediente informativo". Ha agregado que "todo apunta" a que éste lleve a "abrir un expediente sancionador", tanto al citado trabajador como "a su inmediata superior, que es quien tenía que haber hecho el control e informado" de la situación.

"Si no es así, la sensación que se tiene es que no se hace ningún control. Lo único que queda es dotarnos de mayores mecanismos de control", ha reiterado el responsable provincial. Tras ello, ha manifestado que no se descarta la posibilidad de que si se confirma que Recio estuvo diez años sin cumplir con su trabajo y se le sanciona pueda perder su puesto.

"Estamos hablando de sanciones que pueden ser tipificadas desde muy graves hasta graves y las muy graves llevan aparejada desde la separación definitiva de la función pública hasta la suspensión de empleo y sueldo durante seis años", ha expuesto Rodríguez, que ha resaltado que "estamos hablando de cuestiones que no son menores".