El SNE revisa "de oficio" los expedientes relacionados con cursos de UAGN entre 2011 y 2013

Etiquetas

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado que, tras conocerse la investigación de la Guardia Civil sobre el cobro de cursos de formación por UAGN, el Servicio Navarro de Empleo (SNE) está revisando "de oficio" todos los expedientes relacionados con cursos y actuaciones de UAGN que tienen relación con el periodo investigado.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, el consejero de Derechos Sociales del Ejecutivo foral, Miguel Laparra, ha añadido que se van a revisar los expedientes entre 2011 y 2013 y ha precisado que no saben cuánto tiempo les llevará hacerlo. "Si de los primeros sondeos van apareciendo algún tipo de irregularidades, habrá que hacerlo con más intensidad", ha precisado.

Para revisar los expedientes, ha detallado Laparra, "no será suficiente con constatar que está el listado con las firmas" de los diferentes cursos, ya que "el cuestionamiento se ha hecho sobre si las firmas son reales o están manipuladas". "Habrá que ir más allá y tratar de localizar a alguna de las personas asistentes y verificar que el curso se dio y que esas personas asistieron", ha comentado.

El vicepresidente ha indicado que este trabajo no solapa al que está haciendo la Guardia Civil ya que ésta "ha intervenido sobre los cursos y actuaciones financiadas desde Desarrollo Rural". "Hasta ahora no nos ha requerido información y no ha entrado para nada en las actuaciones desarrolladas desde el SNE", ha agregado.

Sobre si habría que revisar los mecanismos de control, María Solana ha señalado por su parte que "no se puede bajar la guardia en ningún momento" y "los mecanismos de control también hay que revisarlos, hay que actualizarlos". "Son normativas que en muchos casos han quedado anticuadas", ha dicho Solana, quien ha indicado que "en otros casos ni siquiera las había".

La portavoz ha expuesto que "en esta legislatura ya de entrada se revisaron algunos mecanismos, se hicieron modificaciones y se introdujeron nuevas formas de control como hacer visitas aleatorias a todas las acciones de formación y parece que no se hacían o en auditorías antes eran los beneficiarios de las ayudas quienes las encargaban y ahora es la Administración". "Hay que seguir revisando y mejorando los mecanismos de control", ha apuntado.