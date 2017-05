Sánchez Rubio dice que "es la entidad" la que cierra el Centro de Día Huerta de la Salud y PP culpa a la Junta

Etiquetas

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha asegurado este miércoles en comisión parlamentaria que "es la propia entidad" la que cierra el Centro de Estancias Diurnas de Huerta de la Salud en Sevilla, mientras que el PP afirma que "la responsabilidad es de la Junta" por su "insensibilidad".

Durante su intervención, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada popular Alicia Martínez sobre las razones del Consejo de Gobierno para el cierre de este centro, Sánchez Rubio responde que "no es el Consejo quien cierra el centro sino la propia entidad", toda vez que asegura que "buscarán cómo solucionarlo". Pero, insiste, "ellos han dicho que no quieren seguir trabajando en la gestión".

En este sentido, explica que en febrero de 2017 "les comunicaron que estaban en situación voluntaria de concurso de acreedores y entonces se procedió a trasladar a las personas que estaban allí", toda vez que manifiesta que "no había ninguna voluntad de perjudicar a esta entidad, puesto que las plazas se han vuelto a mantener en concierto y las personas están atendidas".

"La gestión ha dado lugar a una situación en que la propia entidad tiene dificultad para salir de ella y ha decidido el cierre", insiste Sánchez Rubio, que aclara que la Junta "estaba al corriente de pago con la entidad".

Por su parte, Martínez ha afirmado que "la responsable del cierre es la Consejería de Igualdad", que "ha dejado sin asistencia a 40 mayores sevillanos y sin empleo a los trabajadores de este centro", al que, añade, "no le han derivado ni una sola persona nueva desde 2012". "Y no valen excusas porque no se han atrevido a decir que no hay demanda", por lo que, destaca, "es incomprensible que hayan asfixiado a esta unidad".

"Su insensibilidad ha provocado su cierre, porque no le han derivado personas que necesitan esta prestación de dependencia", insiste la diputada popular, que señala que "en 2014 se comprometieron a mantener el 70% de las plazas y tampoco lo han hecho". "Han hundido la empresa de una persona que quería prestar servicios sociales porque su política es antisocial", concluye.