Sanz pregunta a Junta si pide la reunión con Bañez para explicar su "incompetencia" para ejecutar fondos de empleo

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha preguntado a la Junta si el objetivo de la reunión solicitada a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, es explicarle su "irresponsabilidad e incompetencia" a la hora de ejecutar fondos de empleo en Andalucía, ya que la Administración autonómica "presenta el peor nivel de ejecución de estos fondos durante los últimos años".

En un comunicado, el delegado del Gobierno en Andalucía ha dicho no entender que la Junta pida más fondos para políticas activas de empleo cuando "es la única culpable de que no se hayan utilizado los que ha ido otorgando el Gobierno a la comunidad autónoma".

Según Antonio Sanz, en cualquier administración pública, si un Gobierno no ejecuta el 95 por ciento de los fondos que tiene otorgados para su competencia, se le pide "responsabilidades políticas". A su juicio, en vez de "pedir más" lo que tiene que hacer la Junta es "emplear el dinero que obtiene del Gobierno", ya que es la Comunidad Autónoma que más recibe de España para políticas de empleo".

Asimismo, el delegado del Gobierno ha manifestado que no comprende por qué "si tan en desacuerdo estaba la Junta con el reparto de fondos para políticas de empleo fijado hace unos días, no votó en contra del mismo", y no solo eso, sino que el consejero de Empleo, "ni siquiera acudió a la reunión".

Sanz ha insistido que "la Administración autonómica es la única responsable de la pérdida de fondos", y es que el nivel de cumplimiento de Andalucía se ha situado "muy por debajo de la media, siendo la peor comunidad de España".

El delegado ha destacado que Andalucía podría haber conseguido un incremento del cinco por ciento de los fondos, lo que supondría 15 millones de euros más, pero que el "penoso cumplimiento" la ha "penalizado". "Podría haber recibido 31,6 millones si hubiera cumplido los objetivos igual que la media y no haber sido la única comunidad que ha reducido los fondos", ha añadido.

Uno de los datos "especialmente significativos" en la falta de ejecución de la Junta, según ha subrayado el delegado del Gobierno, es el relativo a las políticas de formación para el empleo. Y es que, según ha precisado, mientras que el índice de cumplimiento de la Junta se ha situado en el 0,025, el de la media de las comunidades ha sido de un 0,6, situándose el máximo en el 0,96.

Por todo ello, Sanz ha concluido que "si el encuentro pedido por la Junta es para explicar por qué no asistió a la Conferencia Sectorial de Empleo o porque ha dejado de ejecutar más de 2.000 millones en políticas activas de empleo en los últimos años, bienvenida sea esa reunión".