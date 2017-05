UGT apela al cumplimiento "escrupuloso" de convenios para combatir la "explotación laboral"

Etiquetas

UGT ha reclamado este jueves a los empresarios que hagan cumplir de manera "escrupulosa" los convenios colectivos para combatir la "explotación laboral".

En un comunicado, tras conocer las cifras de desempleo de Baleares hechas públicas por el Ministerio, la secretaria de Acción Sindical y Comunicación de UGT, Ana Landero, ha señalado que estas cifras son un "signo inequívoco" de que el archipiélago va a tener otra temporada turística "de récord de beneficios".

"Desde UGT esperamos que la nueva campaña de récord no sea a costa de otro récord en precariedad laboral", ha subrayado Landero, quien también ha considerado que "los empresarios no pueden poner excusas para no evitar la explotación laboral que sufrieron los trabajadores el año pasado".

Además, ha señalado que Baleares tiene "margen suficiente" para mejorar la calidad del empleo que se está creando mediante el aumento del peso de la contratación indefinida a través de la figura del fijo discontinuo.

"Si se apostara por acabar con la rotación de trabajadores favoreciendo el paso de la contratación temporal a la de fijo discontinúo, no tendríamos la lamentable cifra de que ocho de cada diez contratos firmados en los que llevamos de año hayan sido temporales", ha criticado Landero.

Finalmente, ha insistido en que la mayoría de los contratos temporales deberían de tener la modalidad de fijos discontinuos, porque, ha afirmado, "pese a que Baleares tenga una economía estacional, los puestos de trabajo durante la temporada turística son estructurales".