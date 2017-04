Vara confía en que se cambie la tendencia del paro con proyectos que verán la luz en los próximos meses

Etiquetas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, confía en que, en los próximos meses, se pueda cambiar la tendencia de aumento del paro en la región con la puesta en marcha de varios proyectos "industriales" en los que se está trabajando para generar empleo.

"Hay un suficiente número de elementos en los que estamos trabajando que van a ir viendo la luz en los próximos meses como para pensar que la tendencia será más positiva", ha señalado al tiempo que asegura que "no" maquilla las cifras y que asume la responsabilidad de los datos. "Yo nunca le echo la culpa a nadie", incide.

Vara ha recordado que esta semana se está reuniendo con "todas" las consejerías de su Gobierno para "proyectar" en los 26 meses que quedan de legislatura varias cuestiones, y defiende que "hay mucho trabajo desarrollado" en estos primeros 22 meses de Gobierno que va a hacer que, en lo que queda de legislatura, "dé sus frutos".

Para el jefe del Ejecutivo extremeño los datos conocidos de la Encuesta de Población Activa (EPA) "no son buenos" y, aunque el mes de abril "va bastante bien en relación con años anteriores", los del primer trimestre "no han sido buenos", recalca. "Estoy convencido de que con las cuestiones que están en marcha y lo que percibo en las reuniones con las consejerías, los datos van a ser mucho mejores", insiste Vara.

No obstante, no ha querido entrar en cuáles son esas inversiones que se pondrán en marcha porque se están preparando las licitaciones pero añade que hay "varios" proyectos industriales con los que el Gobierno extremeño "está en contacto". "Pero no me gusta contar las cosas hasta que no estén consolidadas", ha concluido.

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones minutos antes de clausurar en Cáceres el IX Congreso del Sector Ferroviario de CCOO en el que ha resultado elegido como secretario general el extremeño Manuel Nicolás Taguas.