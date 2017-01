El pleno aprueba una moción de Participa e IU para un "cambio de rumbo" en el área de Empleo

Etiquetas

La propuesta comprende medidas en la aplicación de los planes autonómicos de empleo o los fondos europeos

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado una propuesta conjunta de Participa e IU-CA, con ocho puntos sobre las políticas y recursos municipales en materia de empleo, dirigidos a promover un "cambio de rumbo" en la gestión y dinámicas del área municipal encargada de tal materia.

La moción conjunta de Participa e IU-CA, derivada de las propuestas de CGT, contiene medidas destinadas a un "cambio de rumbo" en el área de Empleo, avisando de la "inexistencia de una bolsa de técnicos de empleo" para contratar a especialistas que apoyen la gestión de los planes de empleo promovidos por el Consistorio con fondos propios o ajenos; la "avalancha" de externalizaciones en el área de Empleo por la "falta de personal" propio; y la necesidad de "crear puestos cualificados" para los proyectos ligados a los fondos obtenidos merced a la convocatoria de subvenciones para estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), financiada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Dado el caso, la moción plantea ocho puntos para contratar tutores para los trabajadores contratados con cargo a los decretos autonómicos de empleo eventual para personas en situación de exclusión social y parados menores y mayores de 30 años, "máxima transparencia" en la selección de los beneficiarios de estas últimas contrataciones, la constitución de una bolsa de técnicos de empleo y la contratación de técnicos propios para materias de "coordinación" en las actuaciones comprendidas en los proyectos de estrategias de desarrollo urbano sostenible.

El quinto punto proponía revertir la gestión de la escuela de hostelería de Torreblanca, pero a través de una enmienda del PP aceptada por IU-CA y Participa, se ha transformado en el compromiso de solicitar en la resucitada línea de subvenciones autonómicas para talleres de empleo y escuelas taller, las ayudas que en los últimos años había pedido sin éxito el Ayuntamiento para la reactivación de las unidades de este tipo de diferentes barrios de la ciudad.

El sexto punto comprende una revisión de los criterios del programa municipal Integra, que comprende acciones de formación, asesoramiento y orientación sociolaboral, itinerarios laborales, becas y prácticas a través de seis entidades del tercer sector, para que tenga "mayor control" por parte del Ayuntamiento, mientras el séptimo aboga por una "reducción de la contratación de asistencias externas" en el área de Empleo, al implicar las mismas una "privatización" encubierta.

LAS AYUDAS DE LA JUNTA

El último punto, finalmente, reclama a la Junta que abone por anticipado las subvenciones concedidas por sus decretos para la contratación temporal de personas en situación de exclusión social y parados menores y mayores de 30 años.

Durante el debate plenario, el portavoz de IU-CA, Daniel González Rojas, ha defendido la moción avisando de que el Gobierno municipal socialista ha dado "pasos insuficientes" para optimizar los recursos disponibles para fomentar el empleo y "no está haciendo el esfuerzo necesario" para combatir una problema de tanta "magnitud. Por ello, ha reclamado que el Ayuntamiento no se limite a ser un mero "gestor" de programas ajenos de empleo y que las políticas de empleo gocen de más "transparencia" y no propicien las "privatizaciones".

Julián Moreno, por Participa Sevilla, ha seguido el mismo hilo argumental, lamentando que las políticas de empleo se reduzcan a "parches" y considerando "alarmante el número de externalizaciones en determinados servicios". "Se están dando pasos de manera equivocada", ha opinado, reclamando "transparencia en la gestión" de las políticas y los recursos del área de Empleo.

LOS TALLERES DE EMPLEO

Javier Moyano, por Ciudadanos, ha apoyado el contenido de la moción, reclamando al PSOE que sea "tan beligerante" en materia de empleo, como lo fue cuando ejercía la oposición al anterior gobierno local del popular Juan Ignacio Zoido.

El popular Rafael Belmonte, de su lado, se ha centrado en defender la enmienda de su grupo al punto relativo a la escuela de hostelería de Torreblanca, que ha ampliado el contenido al resto de unidades de este tipo, recordando las "consecuencias catastróficas" de la suspensión de las escuelas taller y talleres de empleo de la ciudad hispalense, al no prosperar las solicitudes de subvenciones a la Junta de Andalucía para la continuidad de las mismas.

El concejal de Bienestar Social y Empleo, el socialista Juan Manuel Flores, ha defendido por su parte que muchos de los aspectos incluidos en la moción "están ya en marcha", como la creación de una bolsa de trabajo para técnicos de empleo. Además, y frente a las críticas por las "externalizaciones", ha alegado que el Ayuntamiento ha buscado "la ayuda" de las organizaciones sin ánimo de lucro del tercer sector, es decir de "expertos" en la materia. Finalmente, ha criticado la "falta de apoyo" del Gobierno central del PP en las políticas de empleo.

La moción, finalmente, ha prosperado porque los grupos han apoyado por unanimidad todos sus puntos, salvo el voto contrario del PSOE en el caso de las escuelas taller y las contrataciones externas en el área de empleo.