El comité de Lipasam ve "muy complicado" el caso de los ex eventuales y cree que "no hay resquicio legal"

Etiquetas

El comité de empresa de la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam) ha considerado este miércoles "muy complicado" el caso de los trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016, quienes denuncian su "exclusión" de la solución adoptada para las contrataciones temporales. Reconociendo que puede ser "injusto" que el colectivo haya quedado fuera de las contrataciones temporales, el comité de empresa opina que a día de hoy no hay "resquicio legal" para incorporar a estas personas a Lipasam.

Antonio Bazo (CCOO), portavoz del comité de empresa de Lipasam, ha manifestado a Europa Press que, en efecto, los representantes de la plantilla rechazaron el pasado 8 de mayo por 17 votos en contra, cinco a favor y una abstención, la adhesión del propio comité al conflicto colectivo promovido por este colectivo de extrabajadores temporales de Lipasam, ante el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla).

El mencionado conflicto colectivo está promovido frente a Lipasam y su comité de empresa, en demanda de "la transformación de los contratos" de los citados extrabajadores eventuales, "en indefinidos no fijos por tiempo discontinuo", merced al "precedente" gracias al cual los miembros de la antigua bolsa de empleo gozaron de dicha medida. Y es que según el conflicto colectivo, recogido por Europa Press, en este caso "se trata igualmente de trabajadores que estaban prestando servicios en el momento de entrada en vigor del convenio colectivo y cuya regularización en modo alguno supone nuevas contrataciones, sino adaptación a la legalidad de las ya existentes".

Antonio Bazo, al respecto, ha defendido que "no tiene nada que ver" la situación de estos ex trabajadores temporales y la de los miembros de la antigua bolsa de empleo declarados en 2016 como empleados no fijos por tiempo discontinuo, a quienes los primeros acusan de acceder a la bolsa de empleo de Lipasam sin proceso selectivo previo y consolidar finalmente su relación con la empresa.

"No tiene nada que ver. El caso de los miembros de la antigua bolsa de empleo viene de más de 14 años atrás", ha argumentado Bazo, recordando que los trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 fueron objeto de contrataciones "puntuales", que resultaban ya innecesarias al ser resuelto el conflicto de la nueva bolsa de peones de limpieza promovida desde 2013. Así, ha admitido que la situación de estos extrabajadores puede ser un tanto "injusta", pero ha insistido en que no hay "resquicio legal" alguno desde el que orquestar su incorporación a Lipasam.

EL CONFLICTO DE LOS EVENTUALES

Este grupo de 60 personas trabajó periódicamente en Lipasam entre 2013 y 2016, mediante contratos eventuales relacionados con los refuerzos y servicios extraordinarios. La contratación eventual de estos trabajadores derivaba de la suspensión del proceso selectivo emprendido en 2013, para constituir una nueva bolsa de empleo temporal de peones, a cuenta de un litigio judicial promovido precisamente por el comité de empresa.

El portavoz del comité de empresa de Lipasam manifestaba entonces al respecto, que los sindicatos impugnaron esta bolsa de empleo en defensa de cerca de 400 personas que formaban parte de la anterior bolsa de empleo y que las autoridades pretendían que concurriesen a la convocatoria de pruebas relativa a la nueva bolsa de empleo, para seguir siendo objeto de las contrataciones temporales.

El comité de empresa, en ese sentido, reclamaba que a estos miembros de la anterior bolsa de empleo, que habrían accedido a la misma sin proceso selectivo como tal, se les reconociese la condición de trabajadores fijos discontinuos, "dados los años que venían prestando servicios".

EL ACUERDO DEL SERCLA

Finalmente, el asunto quedó desbloqueado mediante un acuerdo en el seno del Sercla. Merced a dicho acuerdo, en agosto de 2016 fue constituida definitivamente la nueva bolsa de empleo temporal de peones, formada por 600 personas, y después 330 trabajadores que habían pertenecido a la anterior bolsa de empleo de 2005, para la cual no habrían mediado pruebas selectivas, eran reconocidos como empleados "indefinidos no fijos por tiempo discontinuo".

Fruto de esta concatenación de hechos, y con las contrataciones temporales de Lipasam ya a través de los trabajadores indefinidos no fijos y la bolsa de empleo de 2013, cuyos miembros protestan por caer la mayoría de las contrataciones en favor de los primeros, pese a haber accedido éstos a Lipasam sin proceso selectivo alguno, los trabajadores eventuales contratados entre 2013 y 2016 critican su "exclusión" de las contrataciones eventuales de Lipasam y de las soluciones adoptadas.

Al respecto, el colectivo insiste en su idea de que el acuerdo en el Sercla que puso fin al litigio derivado de la impugnación de la creación de la nueva bolsa de peones puede ser "de aplicación" en su caso. "Nosotros llegamos a la empresa después de una preselección del Servicio Andaluz de Empleo y hasta nuestra incorporación, la selección se hacía sin criterios objetivos, es decir a base de recomendaciones, tal y como hoy se llama enchufados", avisa este grupo de extrabajadores.